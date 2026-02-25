La actriz revela con 'pelos y señales' cómo la nueva denunciante se puso en contacto con ella para contarle su caso

Exclusiva | El desgarrador testimonio de una nueva denunciante por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón: "Me penetró vaginalmente por la fuerza"

Después de que 'Código 10' expusiera en exclusiva el desgarrador testimonio de una nueva presunta víctima de agresión sexual de Íñigo Errejón, el programa recibe la intervención de Elisa Mouliaá.

La actriz, visiblemente emocionada, aprovecha para agradecer a la nueva denunciante su valentía y revela los detalles de cómo se puso en contacto con ella para contarle su caso.

Así le confesó su caso la nueva denunciante

En febrero, esta nueva denunciante se pone en contacto con Elisa Mouliaá para decirle que ha estado viendo todo el caso y "que se ha estado mordiendo la lengua y que ya no puede más". Fue su aparición el otro día en el juzgado "rota, pidiendo por favor y rogando que las víctimas se personaran" cuando tomó la determinación de dar el paso: "La chica no pudo más y dijo: 'Es que lo voy a hacer porque hasta ahora he tenido mucho miedo de que se sepa mi nombre, porque viendo lo que ha pasado contigo que se filtra todo y que es un escrutinio público al que nos tenemos que enfrentar tremendo'". Razón por la cual la actriz entiende que "la chica obviamente no se atrevía hasta que ya el otro día pues quiso dar el paso". Por otra parte, le confesó que había sido "víctima de dos agresiones muy graves" y asegurándole que fue "casi más grave que lo tuyo".

"Yo en ese momento di gracias a Dios porque apareciera esta mujer. Le vuelvo a dar gracias. Muchísimas gracias por contactarme, has sido muy valiente y no te has equivocado y estamos en el camino correcto. Y el día en el que denuncias es el día en el que empiezas a regenerar y esto te lo dice una persona que ha estado en tratamiento también psiquiátrico y gracias a Dios ya dejé las pastillas en junio porque el día que haces justicia, el cuerpo empieza a sanar", envía este mensaje mirando a cámara Elisa Mouliaá.

Fue cuando la actriz le pidió que quedaran para contarle todo cuando descubrió su historia: "Su relato es terrible porque esta persona llega un grado de psicopatía tal que con el refuerzo intermitente, el 'gaslighting' y todos los las herramientas que usan los psicópatas para someter a sus víctimas, esta chica llegó a tal punto en el que desarrolló un pánico a la comida y dejó de comer. Se llama fagofobia".

Razón por la cual concluye que "las secuelas que ha dejado esta persona son tremendamente graves y esto un juez lo tiene que valorar". Además, añade que "como esta persona, hay muchas más".