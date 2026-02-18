Una vecina de Badalona carga duramente contra Pablo Fernández (Podemos) en 'Código 10': "Te la tengo guardada"

Código 10 Madrid, 18 FEB 2026 - 02:10h.

Dolores ha llegado al plató del programa y ha cargado por primera vez en persona contra el secretario de organización de la formación morada

Un correo interno de la Generalitat destapa la intención de regularizar a personas migrantes en prisión preventiva: accedemos a él

Compartir







Dolores Vigueras es una vecina de Badalona que ha denunciado en repetidas ocasiones la inseguridad que atraviesa su barrio. Dice que una persona migrante fue quien agredió a su hija, a la que le terminó robando su bolso y la chaqueta.

Según explica, se "metió en medio" de una reyerta entre este inidividuo y otro para "defender". Al último "le pegó un empujón y le tiró al suelo", por lo que tuvo que ser llevado por un equipo médico a un centro de urgencia. Su hija, por su parte, también tuvo que ser ingresada "porque se ahogaba" a consecuencia de una enfermedad pulmonar que padece. Ambas se enfrentaron en una ocasión en 'Código 10' a la activista Basha Changue, y ahora, Dolores ha cargado fuertemente contra Pablo Fernández, el secretario de organización de Podemos.

Saltan chispas entre la vecina de Badalona y Pablo Fernández

Lo ha hecho nada más entrar al plató del programa de Cuatro presentado por David Aleman y Nacho Abad. "No quiero sentarme con él porque me faltó al respeto", le dice visiblemente enfadada. Fernández, por su parte, amagaba con hacerle hueco a su lado, aunque ella rechazaba de forma tajante.

"Que no me pongo a tu lado", le decía. Así, en este momento, el forense José Miguel Gaona ha ayudado a Dolores a relajarse. Nacho Abad también calmaba la tensión que se respiraba con algo de humor. "¿Gaona te gusta más?", le preguntaba a la vecina de Badalona.

Ya sentada en la mesa, Dolores Vigueras ha lanzado dardos sin tapujos contra Pablo Fernández por su rifirrafe en una conexión televisada. "Te la rengo guardada. Me llamó comunista, me llamó facha", le traslada.

El secretario de organización de la formación morada aseguraba que esos dos adjetivos creaban algo "irresoluble". "A todos los que no opinan como tú, ya somos todos fachas", agregaba ella. "No estoy de acuerdo con usted", contestaba el político.