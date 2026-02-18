Logo de cuatrocuatro
Un correo interno de la Generalitat destapa la intención de regularizar a personas migrantes en prisión preventiva: accedemos a él

Accedemos al correo de la Generalitat donde se muestra la posibilidad de que los presos preventivos extrajeros puedan ser regularizados. cuatro.es
La Generalitat de Cataluña solicita a sus prisiones un listado de las personas migrantes en prisión preventiva que podrían acogerse a la regularización masiva que pretende sacar adelante el Gobierno. Así lo evidencia un correo interno al que ha podido acceder 'Código 10'.

'Dentro del conjunto de nuestra población interna podrían acogerse a este proceso aquellas personas que se encuentren en situación preventiva y que no consten antecedentes penales derivados de causas anteriores', reza el mail.

