Miguel Salazar Madrid, 18 FEB 2026 - 01:19h.

Si esa persona migrante está en prisión preventiva y no tiene antecedentes penales, podría beneficiarse de la medida impulsada por el Gobierno

Exclusiva | Las mafias aprovechan la regularización de migrantes: 750 euros por un contrato de alquiler o cobros por borrar antecedentes penales

La Generalitat de Cataluña solicita a sus prisiones un listado de las personas migrantes en prisión preventiva que podrían acogerse a la regularización masiva que pretende sacar adelante el Gobierno. Así lo evidencia un correo interno al que ha podido acceder 'Código 10'.

'Dentro del conjunto de nuestra población interna podrían acogerse a este proceso aquellas personas que se encuentren en situación preventiva y que no consten antecedentes penales derivados de causas anteriores', reza el mail.