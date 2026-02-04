Miguel Salazar Madrid, 04 FEB 2026 - 01:08h.

Jaime Lozano detalla por qué cuestiona la legalidad de la medida que no ha pasado por el Congreso

El Gobierno ha sacado adelante un real decreto por el que se regularizan de forma masiva a cerca de 800.000 personas migrantes. El Ejecutivo vuelve a recurrir a este trámite, que no supone su paso por el Parlamento como sí lo implican otras vías. Por esta razón, el juez Jaime Lozano ve "ilegal" el real decreto que beneficiará a individuos de distintos países que trabajan y viven en España.

Las razones por las que el magistrado cree que el decreto carece de legalidad

"Es globalmente ilegal. De manera manifiesta a mi juicio", comparte en 'Código 10'. Lozano cree que con la medida se está "yendo por la puerta de atrás". Según su análisis, es "un decreto que está regulando un permiso ajeno a los criterios y permisos que están en la ley orgánica de extranjería". Así, para el magistrado carece de legalidad el decreto porque "regula un permiso que no está en la ley de extranjería".

Lozano también valora los supuestos que no contempla la medida. "Elimina los requisitos de tener papeles de trabajo, medios economicos suficientes que están exigidos en una ley orgánica", puntualiza.

Una exigencia para recibir el reconocimiento por parte del Estado -que no es lo mismo que la nacionalidad- será el carecer de antecedentes penales. Este es el quid de la cuestión. ¿Es suficiente la fórmula para poder demostrarlo? Para Jaime Lozano una declaración responsable "como forma de acreditación de antencedentes penales" es, en la práctica la "regulación" de esos mismos antecedentes. "La ley orgánica de extranjería exige no tenerlos", lanza.

El juez está convencido de que influye el contexto político en el que se enmarca el real decreto. "Como no existen mayorías necesarias se ha considerado que es el momento", apostilla. La regularización masiva de migrantes llega a escasos días de las elecciones en Aragón, donde el PP podría aunar una mayoría simple en las Cortes y el PSOE podría llevarse otro gran 'batacazo' como el que vivió en Extremadura.