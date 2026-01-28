Miguel Salazar Madrid, 28 ENE 2026 - 02:59h.

Un testimonio asegura que Besteiro ha tenido conocimiento de algunos "episodios" de presunto acoso sexual por parte de Tomé

Las imágenes de Yolanda Díaz con José Tomé en Fitur tras ser denunciado por acoso sexual: Pablo Fernández (Podemos) lo califica de "error enorme"

Contra el alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé, se interpusieron en el canal interno del Partido Socialista seis denuncias por presunto acoso sexual. Ahora, este número asciende a ocho después de que el programa 'Código 10' haya tenido acceso a dos nuevas acusaciones contra el que fuera presidente de la Diputación de Lugo.

"Algunas de las víctimas que ha escrito a este canal ha recibido material íntimo de las partes de Tomé, ha sufrido tocamientos y está en tratamientos psicológicos por estos hechos", reza una de las denunciantes. En otro párrafo, se evidencia que José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, y otros dirigentes del PSdeG como Pilar García Porto -número 1 de la formación en Lugo- tenían conocimiento de los presuntos hechos desde hacía tiempo.

Besteiro, señalado en una nueva denuncia contra Tomé por conocer presuntamente los hechos

"La lista de mujeres, concejalas, asesoras, trabajadoras o responsables de prensa que han sufrido y contado episodios con José Tomé a Lara Méndez, Pilar Porto y José Ramon Besteiro y otros compañeros es larga desde hace años", dice una de las denuncias puestas en el canal interno del partido. Siempre manteniendo el anonimato de las víctimas, un testimonio asegura que "los y las que dicen prestarles su apoyo" se han convertido en "cómplices necesarios" de José Tomé, que dimitió de su cargo al frente de la Diputación de Lugo tras salir a la luz el escándalo.

La nueva denuncia relata los episodios de presunto acoso sexual que sufría una mujer a manos del socialista. "Es conocido el calvario de (...) que terminó marchando y el partido conoce la situación que padeció porque se comenta y hay testigos, o (…) que delante de compañeros sufría acoso sexual con tocamientos bajo la mesa en reuniones y comentarios o llamadas inaceptables", dice otra denuncia.