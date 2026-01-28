Miguel Salazar Madrid, 28 ENE 2026 - 00:07h.

Según ha podido saber 'Código 10', solamente se hizo "una inespección con ultrasonidos" en contra de lo que establecían los protocolos

Óscar Puente aseguró que el accidente de Adamuz, por el que han perdido la vida 45 personas, era "muy extraño" en buena medida porque se trataba de una vía que había sido sometida a trabajos de renovación y modernización en mayo de 2025. Hay varios informes y contratos que ponen entre las cuerdas las versiones del ministro de Transportes sobre el estado del tramo accidentado.

Nacho Abad desvela en directo las conclusiones de los informes sobre el tramo accidentado

Según ha podido saber 'Código 10', los balastos -parte del tramo sobre el que se asientan las traviesas, elementos que sujetan los raíles- habían sido "reciclados". Así reza en un informe al que ha tenido acceso este programa. "Existen problemas con el suministro de balasto. Por la situación actual de subida de precios de los carburantes, desde suministros Adif se nos ha comunicado la dificultad de cumplir con el suministro (…) "Se autoriza la reutilización de balasto usado", dice uno de esos contratos de adjudicaciones.

Nacho Abad, presentador del programa de actualidad de Cuatro, detalla que lo que hicieron desde el departamento que dirige Óscar Puente fue coger "balasto usado" de "otras vías". "Entre la seguridad de los pasajeros en España y el dinero, el ministerio de Óscar Puente eligió el dinero", comparte el informador. Pero hay más conclusiones que pondrían entre las cuerdas las diferentes versiones del ministro.

Las traviesas del punto kilométrico en el que tuvo lugar el fatal accidente no habían sido renovadas. Se sometieron a tareas de modernización buena parte de los tramos de la línea Madrid-Sevilla, pero no ese punto kilométrico 318 de la vía uno en el que circulaba el Iryio que descarrilló y terminó chocando contra el Alvia Madrid Huelva.

Otra de las conclusiones de los informes y contratos está vinculadas a las revisiones del tramo tras las obras de mayo de 2025. Según detalla el protocolo de matenimiento de operaicones cotidianas de Adif, tras la renovación de una vía se exige "aumentar revisiones" porque se considera que están en un período de asentamiento. Es en este momento cuando más suelen darse los fallos de soldadura y prematuras.

"La única revisión de la vía desde mayo con ultrasonidos, que es la única capaz de detectar las fisuras en los raíles y soldaduras, se hizo el 10 de septiembre", reporta en directo Nacho Abad. Esto iría en contra de lo que establece el protocolo, que establece "operaciones cotidianas" para inspeccionarlas.