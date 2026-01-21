Miguel Salazar Madrid, 21 ENE 2026 - 02:17h.

Diana Murciano ha manifestado las serias consecuencias de una desatención en el sector ferroviario

La llamada entre el maquinista del Iryo y el centro de mando de Adif, tras el descarrilamiento en Adamuz: "No hay ningún tren llegando"

La tragedia en Adamuz (Córdoba), por la que han fallecido al menos 42 personas y una centena de pasajeros han resultado heridos, continúa conmocionando a todo el país a la vez que se investigan las posibles causas del primer accidente de la Alta Velocidad en 34 años de servicio. Se intenta comprobar si una rotura en las vías de ese tramo habría sido consecuencia del descarrilamiento de los últimos convoyes del Iryo que venía de Málaga en dirección a Madrid, o si por el contrario se encontraba como desperfecto.

La petición de la trabajadora: "Medios personales y materiales"

Diana Murciano es trabajadora de Alvia. La mujer ha puesto sobre la mesa las serias condiciones en las que se ven obligados a ejercer su labor muchos empleados con un claro mensaje que ha lanzado en directo en 'Código 10'. "En nombre mío y de todos los compañeros que trabajamos en el ferrocarril, y mas allá de la política, que no quiero entrar", comienza diciendo como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Que se tomen medidas para que esto no pase", pide.

Murciano solicita, con sus palabras, que la situación cambie y que el accidente en Adamuz siembre un antes y un después en el sistema ferroviario español. "Para que no tengamos los viajeros que viajar así, ni los profesionales que trabajamos en el ferrocarril subirnos a un tren con miedo. Ni trabajar en las condiciones que lo estamos haciendo", solicita. "Que por favor, a quien corresponda, o a todos, que busquen soluciones porque no podemos estar trabjanado así, en los trenes van personas", insiste la trabajadora.

Además, la mujer ha hecho mención a sus compañeros David y Olga, dos tripulantes que fallecieron en el accidente de Angrois de 2013. Murciano pide "protocolos que se asemejen a la aviación" y "normas" o "comunicaciones" con las que cambiar la situación. "Que tengamos los medios personales y materiales", concluye.