Un vecino, sobre el accidente de tren de Rodalies en Gelida (Barcelona): "Parece que la tierra se ha levantado"

Un vecino, sobre el accidente de tren de Rodalies en Gélida (Barcelona): "Parece que la tierra se ha levantado"
Un vecino de Gélida conecta en directo en 'Código 10' para dar más detalles del nuevo accidente ferrovierio.
Ni 48 horas han pasado desde la tragedia de Adamuz (Córdoba) y otro accidente ferroviario sorprende a España. Ha tenido lugar en la localidad barcelonesa de Gélida, donde un tren de Rodalies ha chocado contra un muro caído que se habría desprendido como consecuencia de las abundantes precipitaciones que se registran en Cataluña. Se confirma que el maquinista del tren ha fallecido. También hay 20 heridos, 3 de ellos en estado grave.

Jordi González es vecino de Gélida. Dice que un conocido suyo no tiene noticias de su familiar, que iba montado en ese mismo tren. "Tengo un familiar que no me contesta, no puedo hablar con él", le habría hecho llegar a este joven.

