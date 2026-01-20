Un vecino, sobre el accidente de tren de Rodalies en Gelida (Barcelona): "Parece que la tierra se ha levantado"

Miguel Salazar Madrid, 20 ENE 2026 - 23:51h.

Jordi González asegura que un vecino suyo no tiene noticias de un familiar que iba dentro del tren

Una mujer se derrumba en el directo de 'Código 10' ante la desaparición de su marido en Adamuz: "He venido desde Nicaragua"

Ni 48 horas han pasado desde la tragedia de Adamuz (Córdoba) y otro accidente ferroviario sorprende a España. Ha tenido lugar en la localidad barcelonesa de Gélida, donde un tren de Rodalies ha chocado contra un muro caído que se habría desprendido como consecuencia de las abundantes precipitaciones que se registran en Cataluña. Se confirma que el maquinista del tren ha fallecido. También hay 20 heridos, 3 de ellos en estado grave.

Jordi González es vecino de Gélida. Dice que un conocido suyo no tiene noticias de su familiar, que iba montado en ese mismo tren. "Tengo un familiar que no me contesta, no puedo hablar con él", le habría hecho llegar a este joven.