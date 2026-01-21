Miguel Salazar Madrid, 21 ENE 2026 - 00:28h.

Ramiro Aurín, vocal de Instituto de Ingeniería de España, reacciona al nuevo accidente ferroviario en 'Código 10'

Un vecino, sobre el accidente de tren de Rodalies en Gelida (Barcelona): "Parece que la tierra se ha levantado"

El choque de un tren de Rodalies que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida contra un muro caído ha dejado un muerto y veinte heridos, cinco de ellos de gravedad. El nuevo accidente ferroviario sorprende en Cataluña dos días después de la catástrofe que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba).

'Código 10' aporta en directo todos los detalles del suceso. Ramiro Aurín, vocal del Instituto de Ingeniería de España, establece ya una primera hipótesis del accidente. "Tiene pinta de que el agua ha sido fundamental", augura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La razón por la que habría desprendido el muro sobre el tren

Han caído 100 litros durante toda la semana en la estación de Sant Sadurní d’Anoia. En la jornada de este martes se han registrado 24 litros. Los bomberos consideran que este matiz ha sido esencial para provocar el desprendimiento del muro, aunque también se tiene que estudiar si existían serios problemas vinculados a la cuestión estructural. "La cimentación parecía muy superficial, entonces como está apoyado superficialmente, se carga de agua por detrás, no está bien compactada la tierra y ha volcado", apunta el experto.

Se trata, como explica el mismo, de un muro de hormigón que se ha llevado el convoy por delante. Ahora bien, lo que se tiene que investigar es si se encontraba o no en buen estado. "Un muro bien hecho, cuando llueve, no se cae", explica. En las imágenes que nos han hecho llegar internautas al programa, se puede observar cómo el muro impacta de lleno sobre el tren, que termina totalmente destrozado.

Jordi González, un vecino de Gelida, compartía en directo su asombro por la tragedia, que sorprende tan solo dos días después de que en Adamuz (Córdoba) un tren Iryo chocase contra un Alvia y ocasionase al menos 42 fallecidos.