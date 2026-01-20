Lara Guerra 20 ENE 2026 - 01:51h.

Ángel Uceda, bombero que rescató víctimas en Adamuz desvela todo el procedimiento que están realizando

Una mujer se derrumba en el directo de 'Código 10' ante la desaparición de su marido en Adamuz: "He venido desde Nicaragua"

Compartir







Ángel Uceda, bombero que rescató víctimas en la tragedia ferroviaria en Adamuz, comparece en el especial de 'Código 10' para explicar como se desarrolló toda la operación para poder hacer las labores de búsqueda.

En primer lugar, Uceda explica que "nuestro trabajo era sacar a todas y cada una de las personas del tren. Yo me dediqué a ambos trenes. nos dividimos en grupo junto con mi director técnico y otros compañeros jefes bomberos de Córdoba. Yo estuve sobre todo en Alvia". Sobre si puso estar en los principales vagones, el bombero confiesa que sí, y que "estuvimos trabajando especialmente en esos. Abrimos mucho hueco para poder sacar al personal que había con vida junto con los médicos que eran los que señalaban qué personas sacábamos primero; según la gravedad. Se hizo un triaje en directo para evaluar e intentar sacar a las personas que estaban peor".

Sobre el procedimiento, Uceda desvela toda la complicada labor que han hecho a la hora de retirar los hierros para llegar a las personas: "Para entrar en los vagones lo hicimos con nuestro material e íbamos quitando chapas, abriendo y retirando el amasijo de hierro como podíamos. Sacábamos sillones, algunos los cortábamos y hacer todo el tipo de trabajo para poder sacarles. En todo momento intentamos tranquilizar a las personas cuando están atrapadas, siempre hay alguien que le ayuda a gestionarlo".

Ángel Uceda, bombero que rescató víctimas: "Nadie está preparado para eso"

Además, Ángel explica las personas que pudieron rescatar de los vagones 1 y 2, los más afectados en el accidente: "Del 1 y del 2 sacamos dos chicas con vida que estaban muy atrapadas entre el amasijo de hierros y nos costó bastante. Otra la sacamos con vida pero se nos falleció en los brazos al instante por desgracia. Había un Guardia Civil que actuó con nosotros estupendamente y nos dijo que estaban dando voces pero, que estaba bien. En cuanto despejamos salió del vagón".

PUEDE INTERESARTE Los desgarradores audios de torturas en el Helicoide, el símbolo de la represión chavista

Por último, el bombero detalla otro de los rescates que realizó y como afecta lo ocurrido a su salud mental: "Sobre el tercero que rescatamos, nos costó llegar y falleció en nuestras manos el hombre. Nadie está preparado para eso. Es nuestro trabajo pero luego te llevas el pellizco de no haber podido salvar la vida de esa persona".