Unos vecinos denuncian el infierno que viven por una vecina conflictiva: "Cuando se pone violenta da miedo"

Vecinos de un edificio denuncian que una vecina conflictiva les hace la vida imposible, causando destrozos y lanzando objetos por la ventana

Puertas destrozadas, basura acumulada en mitad del rellano y parte del mobiliario arrojado por la ventana. Esta es la situación que denuncian los vecinos de un edificio en Vecindario, Las Palmas de Gran Canaria, donde aseguran que una mujer que reside en el edificio les está haciendo la vida imposible.

Su comportamiento es conflictivo y provoca destrozos en todo lo que encuentra a su paso, desde la puerta del portal hasta la de su propia vivienda. Los vecinos aseguran que viven hartos de esta situación y que, además del desgaste diario, sienten miedo e inseguridad ante lo que pueda ocurrir.

'En boca de todos' ha podido hablar con los vecinos de esta mujer, que viven atemorizados por culpa de su vecina: "Vivo con miedo, tengo que tener las persianas cerradas, no puedo dormir por su culpa. Estamos ya desquiciados, hemos pedido ayuda a asuntos sociales y a la guardia civil, nos sentimos inseguros".

Vecinos: " Tenemos miedo de que ocurra una tragedia"

Otra vecina explica que ha llegado a escupir a sus hijos: "Ha llegado a escupir a mis hijos, tengo miedo por ellos. Además me ha roto la puerta de mi casa, son muchas cosas y no podemos más. Tenemos miedo de que ocurra una tragedia".

Además, comentan que muchas veces se pone muy violenta: "Cuando se pone violenta da miedo. Esta mujer está enferma y es un peligro para ella y para nosotros".

Facundo, otro vecino, comenta que a su pareja casi le alcanza una ventana: "Hace poco a mi pareja, esta persona tiró una ventana y por pocos metros no le ha llegado a pegar, no sé a qué están esperando, a que le pegue en la cabeza, a que pase una tragedia".