El estrecho de Ormuz se 'vigila' con tecnología española

Sandra Mir 05 MAR 2026 - 17:51h.

Una tecnología española es capaz de alertar en tiempo real de la función de los buques en el Estrecho de Ormuz. Gracias a ella podemos ver en directo el bloqueo a la flota fantasma rusa, un hecho vital, porque demuestra que Irán no está colaborando directamente con Rusia porque si no les hubieran dado paso, explica Manuel Huerta, responsable de Seguridad de SNKA. Se monitoriza todo.

Son 160 barcos sancionados que tienen su geolocalización apagada. Se juntan para traspasar el petróleo de uno a otro, pero aunque desconecten su transpondedor, gracias a esta tecnología se puede analizar en tiempo real. "Se puede ver cuándo ocultan los datos, algo que pinta mal".

También se ven rutas sospechosas de barcos saliendo de Corea del Norte.

Toda la información en una tecnología que han tardado dos años en desarrollar y no solo en Ormuz. En todo el mundo, en este momento, hay 1.300 navegando de dudosa legalidad navegando.