¿Por qué el precio del petróleo no se ha disparado pero es más caro repostar en las gasolineras?

Cristina Montalvo 05 MAR 2026 - 17:25h.

El precio del petróleo parece estabilizado, pero ha subido los suficiente para que se note en las gasolineras

El impacto económico de la guerra contra Irán: suben el gas y el petróleo

A pesar de los nuevos ataques y del agravamiento del conflicto, el precio del petróleo parece estabilizado y no ha llegado a acercarse a la barrera de los 100 dólares. En estos momentos, no hay miedo a que se produzcan graves problemas de suministro. El petróleo está ahora 10 dólares más caro que el viernes y los dos últimos días sin grandes movimientos sigue lejos de los 100 dólares y mucho más de los casi 120 que alcanzó tras la invasión de Ucrania.

Estos datos indican que se sigue pensado que estamos en una guerra de semanas. Y teniendo en cuenta este plaz, el conflicto de Irán no provocaría falta de crudo porque en los últimos meses las principales potencias han estado llenando a tope sus reservas aprovechando que había mucho petróleo y estaba barato. Además, se están viendo los primeros movimientos en países productores para buscar salidas alternativas del crudo que esquiven el cierre de Ormuz.

Una subida muy limitada del petróleo sí, pero que ya estamos pagando

En cualqueir caso, esa subida, aunque haya sido limitada, es cierto que ya la estamos pagando. Quien haya repostado en su vehículo, desde luego sí. Tanto la gasolina como el diésel han subido más de un 1% en la última semana. Es una subida significativa, nada menos que el incremento más importante en ocho meses y esta cifra es la oficial del boletín del petrolero de la UE . Si la subida persiste en el tiempo acabará repercutiendo seguro en la inflación así que el Gobierno ya está preparándose para esos posibles efectos.

De momento se está evaluando qué mecanismos se mantienen de la pasada crisis inflacionista. Hoy la ministra Díaz se ha reunido con las patronal y los sindicatos. Todos los ministerios están trabajando para actualizar estas medidas de protección a consumidores, empresas y trabajadores que podrían llegar a aplicarse si la situiación empeora.