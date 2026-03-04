Las amenazas comerciales de Trump podrían afectar a 800 empresas españolas

Lidia Camón 04 MAR 2026 - 15:06h.

La tensión entre Sánchez y Trump alcanza su punto máximo: historia de un desencuentro

Puede quedarse en una bravuconería más o crear más problemas a las empresas españolas de los que se imagina. Las amenazas comerciales de Trump, tras el no de Sánchez a facilitar las bases a EEUU en su guerra con Irán, podrían afectar a 800 empresas españolas. La balanza comercial de España con EEUU es deficitaria porque les compramos más productos de los que les vendemos. En concreto, nuestras exportaciones son de casi 17.000 millones de euros y las importaciones ascencieron hasta los 30.174 millones. Esto representa el 4% de nuestras exportaciones y apenas el 6% de nuestras importaciones.

Lo que más vendemos a EEUU es aceite de oliva, vino y aceituna de mesa ademas de motores, máquinas y productos farmacéuticos. Y lo que más les compramos: gas-petróleo, petróleo crudo y medicamentos.

El comercio español teme más que nada la inseguridad, que repele la inversión.

En la provincia de Jaén, capital mundial del aceite de oliva se palpa el miedo. La mitad del consumo mundial proviene de EEUU. El temor es que países como Túnez quiera ocupar nuestro puesto en caso de represalias que minen nuestras productividad. "Estamos hablando del cliente con más potencial del mundo, si nos ponen un arancel nos puede haber polvo" señala a Noticias Cuatro, Francisco García, vicepresidente de Infaoliva. El cierre del Estrecho de Ormuz también preocupa.

El sector oleícola de Andalucía está pendiente como pocos sectores de los posibles efectos del conflicto en Oriente Medio. Una nueva "piedra" para el sector que va a encarecer los costes de producción, a lo que se podrían sumar perjuicios en exportación de consumarse la amenaza de Donald Trump de romper relaciones comerciales con España, que ya causa "incertidumbre".

Las organizaciones agrarias UPA, COAG y Asaja analizan la realidad a la que se enfrentan. "Estamos terminando la recolección de la aceituna y vamos a empezar con el abonado. El incremento de los costes energéticos y los de los fertilizantes y fitosanitarios que utilizamos en el campo va a venir a lastrar la cuenta de resultados que hemos tenido", señala el secretario general de COAG-Jaén y responsable de Olivar en Andalucía, Francisco Elvira.

En este sentido, ha señalado que a la pérdida de cosecha que han sufrido como consecuencia del tren de borrascas se une "ahora también el sobrecoste energético" que van a tener que asumir como consecuencia de la situación en Oriente Medio. "Los fertilizantes, sobre todo la parte más cara de los fertilizantes, que es el nitrógeno, se fabrica con gas. Entonces, al final, esto viene a poner otra piedra más en el camino a los agricultores", ha lamentado.

Sobre otra derivada de este conflicto, la amenaza del presidente de EEUU de romper relaciones con España por no colaborar con las bases miltares, se ha pronunciado el secretario general de UPA-A, Jesús Cózar. A su juicio, se trata de "una nueva ocurrencia" de Trump, pero "puede afectar" al aceite de oliva "si se cierran realmente las puertas", ya que es "uno de los países más importantes" en lo que a exportación se refiere.

En todo caso, ha abogado por "tomar esto con prudencia y ver exactamente cómo va a ser", teniendo en cuenta que cada día están "los ojos pendientes hacia este hombre por las medidas que toma tan ocurrentes y tan perjudiciales para el sector del aceite de oliva" en la comunidad y la provincia de Jaén, principal productora mundial. "Esperemos que no repercutan estas decisiones del presidente norteamericano ante la guerra que está habiendo en Irán y en otros sitios", ha señalado Cózar, quien ha recordado que "Estados Unidos es el segundo país exportador más importante" y que "cada vez están consumiendo más aceite de oliva".

Finalmente y ante momentos como éste, el responsable de UPA-Andalucía ha dicho echar "en falta acuerdos comerciales con terceros países que permitan abrir nuevos mercados para evitar estas incertidumbres". Una incertidumbre a la que también se ha hecho mención desde Asaja, al no conocerse cómo se concretarían unos posibles nuevos aranceles, su porcentaje y a qué productos, entre otros parámetros, según ha indicado su secretario general en Granada, Manuel del Pino.

El aceite de oliva es un producto en torno al que, "como se almacena bien, los operadores van comprando conforme van necesitando" y en relación con condicionantes como pueden ser la capacidad de almacenamiento o el precio. En cualquier caso, tiene un mercado "bastante" dinámico, activo y regular. "Fundamentalmente, es el aceite en lo que más nos puede afectar, pero es que no lo tenemos ni evaluado ni sabemos cómo ni en qué cuantía", ha manifestado Del Pino.

En primera línea de batalla también, el jamón. Como destaca a Noticias Cuatro, Julio Revilla, presidente de Sierra Mayor Jabugo, Estados Unidos "puede poner trabas a las importanciones en las propias aduanas". Si se impone un gravamen al sector de la carne curada, nuestro país sería el único afectado.

Otro reconocido "made in spain", el del sector vinícola. Javier Izurieta, responsable exportación Pazo de Señorans, hace un balance de los cambios de postura de EEUU en cuanto al tema arancelario que han dañado al sector: "Empezamos con las tarifas del15%, luego con amenazas del 100%, ahí perdimos un montón de mercado en EEUU, luego el 15%, luego las iban a quitar. El cierre del Estrecho de Ormuz ya son tarifas de un 100".

Y el encarecimiento del gas, al doble de su precio perjudica y alerta también a la industria de la cerámica. "Si el precio del gas CRECE mucho la producción deja de ser rentable", destaca Alberto Echevarría, secretario general de ASCER. Como señala Empar Martínez, secretaria general de FEMEVAI, "las amenazas a España son amenazas a Europa". Así que las bravuconadas de Trump nos pueden salir muy caras.