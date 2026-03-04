Patricia Pereda 04 MAR 2026 - 16:28h.

Acudimos a la unidad del tratamiento de obesidad del Vall d'Hebron donde tratan a 380 menores

Los menores ya padecen enfermedades de adultos por culpa del sobrepeso, una pandemia que crece.

Compartir







Juliette ha tenido que luchar toda su vida contra la obesidad infantil, una pandemia de la que alertan los expertos. Su madre, que también la padeció, está ahora orgullosa de ella porque gracias a una terapia multidisciplinar en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona empieza a ver resultados positivos: ya ha perdido desde mayo 14 kilos. "Me alegra que lucha por su salud, yo sé lo que se siente cuando la gente te juzga", dice su madre.

Pero el camino ha sido duro y seguirá siendo trabajoso porque, sin constancia, contra la obesidad no hay premio. Juliet pensaba en hacer dieta y le cambiaba el humor: "Pensaba en lechuga, era un horror". Y a la hora de plantearse hacer ejercicio se le caía el mundo encima: "Lo odiaba, me angustiaba, iba sola".

PUEDE INTERESARTE La otra cara de los medicamentos para adelgazar: más de la mitad abandona el tratamiento antes de un año

En la unidad de obesidad del Vall d'Hebron tratan a 380 menores

En la unidad del tratamiento de obesidad del Vall d'Hebron donde tratan a 380 menores ha cambiado gracias a un abordaje multidisciplinar. Allí llegan con hábitos poco saludables, hábitos sedentarios y la autoestima por los suelos. Juliette ahora hace ejercicio cinco días a la semana con cardio o fuerza, entre otras actividades.

Para esta epidemia los fármacos antiobesidad tienen su hueco ya se están usando en mayores de 12 años y están funcionando, eso si, siempre que hayan cambiado el estilo de vida. "Son un turbo o un plus para estos cambios pero si no cambias el estilo de vida no va a funcionar" advierte Eduard Mogas, de la Unidad de Tratamiento de Obesidad Infantil del hospital Vall d'Hebron.

Los menores padecen ya enfermedades de adultos

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Más de 2,1 millones de niños y adolescentes entre los cinco y 19 años tienen obesidad o sobrepeso en España, lo que supone un 30% bde estos menores, aunque se estima que la prevalencia descenderá para 2040 hasta los 1,5 millones, que a nivel proporcional supondrá un ligero descenso, según recoge el Atlas Mundial de la Obesidad 2026. Tienen enfermedades de adultos. Algunos datos sirven de ejemplo. 154.000 menores padecen hipertensión, 225.000 niveles altos de triglicéridos, 430.000 problemas hepáticos y 71.000 hiperglucemia. Esto les hace candidatos a sufrir problemas cardiovasculares como los adultos.

La Federación Mundial de la Obesidad ha publicado un documento que debe hacernos abrir los ojos ante este problema con motivo del Día Mundial de la Obesidad, detalla que 735.000 niños de cinco a nueve años tienen sobrepeso u obesidad, mientras que la cifra asciende hasta 1.376.000 en el caso de los menores de 10 a 19 años. Como consecuencia del índice de masa corporal (IMC) elevado, se estima que 154.000 niños padecen hipertensión; 71.000, hiperglucemia; 225.000, triglicéridos altos; y 433.000, hígado graso. Para 2040, se proyecta que estas cifras disminuyan hasta los 113.000, 51.000, 162.000 y 318.000, respectivamente.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La Federación Mundial de la Obesidad ha destacado a España como un país líder en la lucha contra la obesidad infantil gracias al desarrollo del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022-2030) y a reformas específicas en el ámbito escolar. Además, el informe apunta que España es uno de los 15 países que lograron una disminución de la prevalencia de obesidad entre menores con edades de 10 a 19 años desde 2010 hasta 2025, una meta fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En concreto, España habría registrado un descenso de hasta el dos por ciento por año en este periodo.

410 millones de menores afectados en todo el mundo y se esperan más para 2040

En todo el mundo, unos 410 millones de niños y adolescentes tienen obesidad o sobrepeso, una cifra que se espera que aumente hasta los 507 millones para 2040, cuando se estima que más de uno de cada cuatro niños vivirá con un IMC alto.

A este respecto, la Federación Mundial de la Obesidad ha advertido de que el mundo está en camino de incumplir el objetivo global de frenar el aumento de la obesidad infantil. Este objetivo tenía como plazo 2025 y, aunque se ha ampliado hasta 2030, la entidad ha afirmado que la mayoría de los países siguen sin avanzar al ritmo necesario.

"El aumento de la obesidad infantil en todo el mundo demuestra que no hemos tomado lo suficientemente en serio una enfermedad que afecta a uno de cada cinco niños y niñas. Los gobiernos deben intensificar urgentemente los esfuerzos de prevención y tratamiento para los menores que viven con sobrepeso u obesidad, y garantizar que reciban la atención que necesitan", ha señalado la directora ejecutiva de la Federación Mundial de la Obesidad, Johanna Ralston.

Más de 200 millones de niños en edad escolar de 5 a 19 años que viven con sobrepeso y obesidad se concentran en tan solo 10 países de todo el mundo. Estos son, China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil, Egipto, México, Nigeria y República Democrática del Congo. Además, 98 millones de niños padecen hígado graso asociado a un IMC elevado; 47 millones, niveles de triglicéridos altos, 14 millones, hiperglucemia; y 34 millones, hipertensión. Se estima que, al menos, 120 millones de niños tendrán signos y síntomas tempranos de enfermedad crónica asociada a IMC elevado para 2040.

Las medidas a tomar para paliar la pandemia de obesidad

Según el Atlas, la acción para reducir la exposición de la infancia a los factores de riesgo de la obesidad sigue siendo insuficiente. Y, aunque en el pasado la obesidad se asociaba principalmente con países de ingresos altos, los aumentos en la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso se están produciendo ahora con mayor rapidez en países de ingresos bajos y medios.

Por ello, la federación ha instado a aplicar una "acción contundente" que incluya mayores impuestos sobre las bebidas azucaradas, restricciones a la publicidad dirigida a la infancia, la puesta en práctica de recomendaciones mundiales de actividad física para niños, la protección de la lactancia materna, estándares más saludables de alimentación escolar y la integración de la prevención y la atención en los sistemas de Atención Primaria.

"No hay razón para retrasar estas medidas: no es justo condenar a toda una generación a la obesidad y a las enfermedades crónicas y potencialmente mortales no transmisibles que suelen acompañarla", ha aseverado Johanna Ralston.