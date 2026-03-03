Sarah Santaolalla explica el ataque físico sufrido por Vito Quiles a la salida de una charla en el Senado

Sarah Santaolalla tuvo ayer un altercado con Vito Quiles a la salida de una charla en el Senado, por el que tuvo que acudir al hospital.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Sarah Santaolalla, quien explica cómo se encuentra: “Estoy un poco tocada, acojonada. Esto ya no va de en qué lado del bando está, va de que esto es terrorismo fascista. Si yo tengo hoy, por ejemplo, que cancelar una charla que doy esta tarde, si tengo que pedir ayuda a la Policía por dar una charla como la que daba ayer en el Senado…”.

Sarah Santaolalla: "Ya no es violencia verbal o acoso en redes, ya no es que aparezcan en el portal de mi casa o en mi puesto de trabajo, es que nos están agrediendo"

Sarah comenta lo sucedido: “Esto es muy serio. Ya no es violencia verbal o acoso en redes, ya no es que aparezcan en el portal de mi casa o en mi puesto de trabajo, es que nos están agrediendo. ¿Qué más tiene que pasar para que le retiren la acreditación? o para que duerma en una comisaría, pero esto ha pasado y ha provocado que tengamos miedo y que yo haya tenido que pasar toda la noche con un ataque de ansiedad brutal, el brazo en cabestrillo y los pies llenos de heridas por los pisotones”.

Además, aclara quién le provocó las lesiones: “Las lesiones me las provocan él y el matón que le acompaña, al que no tengo identificado y no sé cómo se llama. Fueron Vito Quiles y las personas que le acompañan quienes se nos tiran encima y provocan un caos entre la gente”.

Por último, explica que va a presentar una denuncia: “Voy a denunciar. Ayer, cuando salí del hospital, pensaba ir a comisaría, pero me dieron una medicación y me quedé totalmente dormida. Esta mañana he venido y estoy a punto de entrar para poner la denuncia”.