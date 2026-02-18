Lara Guerra 18 FEB 2026 - 17:04h.

Sarah Santaolalla, analista política, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para desvelar cómo afronta como moderadora del acto entre Rufián y Delgado.

En primer lugar, Sarah explica que "esto es una charla sobre el presente y futuro de la izquierda y tiene que debatir mucho, pero como se ha creado un revuelo y una idea sobre esto. Al final vamos a tener que preguntar lo primero y lo más importante, que es '¿Qué hacemos aquí?' Creo que eso lo tiene que contestar ellos no yo, que voy como una humilde moderadora a preguntar, a dar para que tengáis trabajo para poder analizar y que podamos comentar en los medios de comunicación si hay partida o si hay partido

Por otro lado, RIsto Mejide pregunta a la colaboradora si le puede comentar a Rufián que por fin a descubierto que no se puede ser de izquierdas y nacionalista a la vez, detallan entre risas; a lo que Sarah detalla que "Gabriel Rufián creo que hace una cosa muy bien, que es que le preocupa igual los derechos laborales de un vecino de un barrio de Barcelona que de Toledo. Al final siguen siendo la misma clase obrera.

Sarah Santaolalla: "Es importante que la izquierda se deje de rollos"

Asimismo, Sarah asegura que "los problemas de machismo pueden estar en un jefe de la policía, en un ministro, en un alcalde de Móstoles o en un cajero de supermercado. Hay problemas que pasan en un barrio de Girona o de Madrid". Sobre de qué manera se ha preparado la reunión, Sarah explica que "esto lo hago todos los meses, ya me lo preparo a conciencia cada día. En este caso, que sé que están todas la cámaras, creo que lo importante es conocer qué quieren hacer, que hablen claro a una ciudadanía que se muere por saber".

Por otro lado, respecto a la reunión del Rojorama 2026, la colaborado detalla hacía qué camino debería enfocarse: "El que más necesita información no es un partido o un diputado, es un ciudadano que ve el auge de la extrema derecha que no sabe si le va a gobernar un negacionista o no dentro de un año. Es importante que la izquierda se deje de rollos, así que me he preparado muy bien esta reunión".

Por último, Risto Mejide recuerda que hay más de 60 medios acreditados y entradas a la venta que se agotaron a los minutos. Ante esto, Sarah detalla que "no había más espacios con más sitio, por la agenda pública también de Rufián, que se vuelve en unos días a su respectivo lugar pues; este era el único lugar donde hacerlo".