Los avisos por viento los encontramos en Castellón, donde ya se han registrado rachas que han superado los 170 km/h

¿Qué es la lluvia engelante y por qué está afectando a Sierra Nevada? No se ha visto nada igual en 35 años

La borrasca Oriana se encuentra en el Mediterráneo. En el mapa isobárico podemos ver el anticiclón que llegará mañana y que por fin invadirá buena parte de nuestro país. Pero en el mapa se aprecia cómo encima de la península tenemos muchas líneas, muchas isobaras, y cuando hay muchas juntas implica que el viento es muy fuerte, hay un gradiente de presión.

En el mapa se ven esas líneas en el este peninsular, donde tenemos ese viento más fuerte a lo largo del día de hoy y es donde tenemos ese aviso rojo también en los Pirineos. Mucha atención para mañana que, aunque irá perdiendo intensidad, aún así se dejará notar.

Los avisos de hoy por viento los encontramos especialmente en Castellón, donde ya se han registrado rachas que han superado los 170 km/h en Rosell y Vilar de Canes.

Rachas de viento de más de 130 km/h en Castelló de la Plana

En Castelló de la Plana se han superado los 130 km/h, así que mucha atención, sobre todo esta tarde en buena parte del este peninsular, también en los dos archipiélagos. Precaución también con ese viento que seguirá rugiendo con fuerza, aunque perderá un poquito de intensidad. Al igual que en el este peninsular y en Baleares, donde hay avisos por viento y por fenómenos costeros.

Tendremos muchas zonas donde dominar al sol, sobre todo en el sur peninsular mientras que en el norte tendremos algunas precipitaciones débiles. Nada que ver con los chubascos que tenemos ahora mismo, sobre todo en el País Vasco y en Cantabria.