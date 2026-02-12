La borrasca 'Oriana' pondrá en aviso mañana a toda España por viento, olas, lluvia y nieve, con 11 CCAA en nivel naranja.

La borrasca Nils dejará a Melilla incomunicada por mar y frustra la cabalgata de Carnaval.

Compartir







La borrasca 'Oriana' pondrá este viernes en aviso a toda España por lluvia, viento, olas y nieve en un día en el que once CCAA estarán en aviso por nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): Andalucía, Principado de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla.

En concreto, tienen aviso naranja por viento Andalucía (en concreto, Almería), Cataluña (Tarragona), Región de Murcia (en Noroeste de Murcia, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón), Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia) y Melilla.

Además, registran aviso naranja por olas Andalucía (en concreto, Almería, Cádiz y Granada), Principado de Asturias (en la costa de sus litorales), Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (en la costa del litoral cántabro), Cataluña (Girona y Tarragona), Galicia (A Coruña, Lugo y Pontevedra), Región de Murcia (costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y costa del Campo de Cartagena y Mazarrón), Ceuta y Melilla.

Asimismo, tiene aviso naranja por nieve el Principado de Asturias (en Cordillera y Picos de Europa), Cantabria (en Liébana) y Castilla y León (León).

Andalucía registra además un aviso naranja por lluvia: en Cádiz, donde se esperan 110 litros por metro cuadrado (l/m2) en doce horas y donde localmente se podrían superar los 180 l/m2.

Por lo demás, hay avisos amarillos por viento en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Cordillera y Picos de Europa; Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; Litoral cántabro, Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro; Ávila, León, Segovia y Zamora; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Lleida; Badajoz y Cáceres; Sierra de Madrid; Altiplano de Murcia y Vega del Segura; Guipúzcoa y Vizcaya; Ceuta; Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Además, se dan avisos amarillos por olas en Huelva y Málaga; Menorca; Guipúzcoa y Vizcaya; Alicante y Valencia; costa de Ceuta; Gran Canaria y Tenerife. Asimismo, se registran avisos amarillos por lluvia en Granada, Jaén y Málaga; Centro y valle de Villaverde; Ávila; Albacete; Cáceres; A Coruña y Pontevedra. A su vez, hay avisos amarillos por nieve en Huesca; Suroccidental asturiana; Ávila, Palencia y Zamora; Barcelona, Girona y Lleida; Lugo y Ourense.

Este viernes entra en España una masa de aire polar húmeda

AEMET prevé que este viernes se mantenga un tiempo marcado por la circulación atlántica, ya que la borrasca 'Oriana' avanzará hacia el Mediterráneo y además entrará en el país una masa de aire polar húmeda. De esta manera, se espera que el paso de los frentes asociados a 'Oriana' dejen cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas tanto en la Península como en Baleares.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

En este marco, los mayores acumulados en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, donde podrán ser fuertes y persistentes. De hecho, no se descarta que en Andalucía vayan acompañadas de tormentas. Además, el organismo estatal avanza que nevará en los principales entornos de montaña, con una cota en torno a 1300/1500 metros (m) que bajará a 1100/1400 m en el tercio sur peninsular, a 700/1000 m en el noroeste, donde se darán acumulados significativos, y a 900/1200 m en el resto.

Al margen de ello, el pronóstico prevé bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la vertiente atlántica, con brumas frontales en amplias zonas del territorio. En Canarias habrá tiempo estable, con cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, cielos poco nubosos en el resto del archipiélago.

En lo que se refiere a las temperaturas, éstas estarán en descenso generalizado, con mínimas que se darán al final del día en la mayor parte del territorio. En este sentido, AEMET incide en que las máximas en el Ebro y fachada oriental peninsular podrán bajar de forma localmente notable. De esta manera, habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo.

El organismo estatal ha señalado que predominará el viento de oeste y suroeste en la Península y Baleares, que tenderá a noroeste, en general moderado en interiores y fuerte en litorales, el sudeste y Baleares. Además, se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probable en zonas bajas de interior de la mitad septentrional. En Canarias habrá alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

La borrasca Nils dejará a Melilla incomunicada por mar y frustra la cabalgata de Carnaval

La borrasca Nils dejará a Melilla incomunicada por mar durante cerca de 48 horas desde este viernes por el cierre temporal del puerto ante la previsión de vientos de más de 70 kilómetros por hora, que también han obligado a cancelar la cabalgata de Carnaval programada para este sábado.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Melilla, las instalaciones del puerto permanecerán cerradas al tráfico rodado y peatonal desde las 12.30 horas de este viernes hasta las 6.00 horas del domingo, salvo excepciones motivadas.

Predicción por comunidades autónomas

.-GALICIA: cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas, más intensas y persistentes en zonas de montaña del suroeste con la cota de nieve bajando a los 900 metros. Temperaturas en descenso y heladas débiles en zonas altas. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en zonas altas y expuestas.

.-ASTURIAS: cielos nubosos y precipitaciones generalizadas pudiendo ser en forma de tormenta en el litoral, con la cota de nieve bajando de los 1.200 a los 900 metros. Temperaturas en descenso generalizado con heladas débiles en cumbres y viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en la cordillera y litorales.

.-CANTABRIA: cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas con la cota de nieve bajando de los 1.200 a los 900 metros. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo a moderado en el interior, moderado a fuerte en el litoral y acompañado de rachas muy fuertes al final del día.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos con precipitaciones generalizadas que serán más intensas y persistentes en la mitad norte. Temperaturas en descenso y viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en el litoral.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos nubosos con precipitaciones más intensas en el extremo sur y oeste y más frecuentes en montaña, remitiendo en la meseta por la tarde, con la cota de nieve bajando de los 1.400/1.600 metros a los 900/1.100. Temperaturas en descenso y viento con rachas fuertes, muy fuertes en la montaña.

.-NAVARRA: cielos nubosos con precipitaciones débiles y moderadas generalizadas, más intensas en la mitad norte y en forma de nieve en los Pirineos con la cota de nieve en torno a los 1.000/1.200 metros. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo arreciando a moderado con rachas muy fuertes en zonas altas.

.-LA RIOJA: cielos cubiertos y precipitaciones débiles a moderadas, localmente persistentes en la sierra, con la cota de nieve bajando de 1.400 a 900 metros. Temperaturas en descenso y viento con rachas fuertes, muy fuertes en la mitad oriental por la tarde.

.-ARAGÓN: cielo muy nuboso con precipitaciones generalizadas que remitirán al final del día salvo en el Pirineo, donde la cota de nieve se situará en torno a los 1.100/1.300 metros con posibles ventiscas. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas y localmente notable en las máximas en Huesca. Viento con rachas muy fuertes en zonas expuesta y flojo en el resto. Por la tarde, rachas muy fuertes en amplias zonas.

.-CATALUÑA: cielos muy nubosos con precipitaciones generalizadas, remitiendo por la tarde salvo en el litoral central y el Pirineo, donde la cota de nieve se situará en torno a los 1.100/1.400 metros. Temperaturas en descenso y viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en Tarragona, sur de Lleida y cotas altas del Pirineo.

.-EXTREMADURA: cielos nubosos y precipitaciones generalizadas que remitirán por la tarde con la cota de nieve bajando hasta los 1.100 metros. Temperaturas en descenso y viento con rachas fuertes que podrán ser muy fuertes en el extremo oriental.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos en general, poco nubosos en el llano. Lluvias generalizadas tendiendo a remitir a partir del mediodía, más persistentes en zonas altas, donde la cota de nieve se situará sobre los 1.500/1.700 metros. Temperaturas en descenso ligero o moderado. Viento flojo con rachas fuertes o muy fuertes.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos aumentando a muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en descenso y viento moderado a fuertes con rachas muy fuertes generalizadas, más intensas en el interior.

.-BALEARES: cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y ocasionales que aumentarán a partir del mediodía, con probable granizo pequeño y localmente fuerte. Temperaturas en descenso y viento flojo y moderado con rachas que podrán alcanzar los 80 km/h.

ANDALUCÍA: cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas con la cota de nieve bajando a los 1.200 metros. Temperaturas en descenso y viento moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en amplias zonas, más intensas en el tercio oriental.

.-CANARIAS: intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas en ligero descenso en la costa, más moderado en el interior. Viento con intervalos fuertes con probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres e islas de mayor relieve.