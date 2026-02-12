Así ha sido el surrealista momento entre el aristócrata y el presentador

Cayetano Martínez de Irujo niega haber desmentido a la Casa de Alba y actualiza su relación con su hermano Carlos: "Lo voy a llamar"

Compartir







Momento surrealista y viral en el plató de 'Todo es mentira'. Cayetano Martínez de Irujo dejó completamente descolocado a Risto Mejide y al resto de colaboradores tras confesar en directo que no sabía quién era Bad Bunny, uno de los artistas más populares del panorama musical actual. La inesperada declaración provocó risas, incredulidad y un auténtico aluvión de reacciones en el programa.

“¿Quién es Bad Bunny?”, preguntaba Cayetano con total naturalidad, mientras Risto y sus compañeros no podían dar crédito. “¿En serio no sabes quién es?”, insistían desde la mesa, entre bromas y gestos de asombro. La escena se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la tarde, con el presentador llegando a afirmar que “ahora mismo está flipando toda España”.

"Esto es un pecado mortal"

El intercambio dio lugar a un divertido malentendido, cuando se confundió al cantante con Bugs Bunny, el famoso conejo de dibujos animados. Tras varias aclaraciones, Cayetano terminó reconociendo que le sonaba el nombre porque su hija es fan del artista, pero aun así fue tajante: “No, yo no lo conozco de nada”. Una frase que dejó al plató todavía más sorprendido.

Para rematar, el aristócrata añadió que no le gusta la música del cantante, lo que generó aún más revuelo entre los colaboradores. “Esto es como un pecado mortal ahora mismo”, bromeaban en el programa, mientras Risto Mejide trataba de explicar por qué Bad Bunny es un fenómeno global. Un momento televisivo que, fiel al espíritu de Todo es mentira, mezcló actualidad, choque generacional y humor en estado puro.