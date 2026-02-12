El libro de expertos en emergencias que puede salvar tu vida

Sandra Mir 12 FEB 2026 - 15:28h.

Cuatro profesionales de emergencias ponen al servicio del ciudadano un libro para que sepas protegerte.

Para conseguir el libro solo hay que entrar en APTB.ORG y descargarlo

En los últimos tiempos hemos vivido catastrófes de dimensiones trágicas: inundaciones, nevadas, accidentes de tren. Pero ¿sabemos como actuar en estas situaciones? Cuatro profesionales de emergencias ponen al servicio del ciudadano un libro para que sepas protegerte ante cualquier emergencia.

El objetivo: salvar muchas más vidas. "Necesitamos que los primeros que intervengan sean los ciudadanos, que sepan qué hacer y que sepan qué no hacer", señala Luis Serrano, portavoz de ASEM112. Porque desconocemos como actuar en muchos casos. "Si te pilla una nevada en tu coche otra Filomena: ¿Sabrías llegar a casa?", lanza Serrano como ejemplo al aire.

Cómo actuar en una inundación en un coche

En el libro explican qué hacer si una riada nos sorprende en el coche y el agua llega a los bajos. Ángel A Sevillano, exjefe de Bomberos de GERA explica que en este caso "tengo que saber que a partir de ahí la situación es peligrosa. Se va a hundir por la parte delantera que es donde está el motyor y tiene más peso. Debo buscar una ventanilla y me posiciono encima del techo".

Cómo escapar de un incendio

O si nos encontramos en medio de un incendio forestal. "Si sabemos dónde va el viento sabemos dónde no tenemos que ir. Y el fuego avanza más en una pendiente así que tendremos que descender", explica Sevillano.

Cómo afrontar un fuego en casa

Si hay fuego en casa tenemos que salir hacia la fachada. Así se evitan victimas como hace un mes en Boadilla donde un niño de 14 años murió y su madre quedó crítica porque "salieron por el hueco de la escalera".

Y también explican cómo reaccionar cuando se está en shock. En un accidente de tren tan trágico como el de Adamuz. Lo que hay que hacer por este orden es para, respira piensa y actúa (PAREPIA) . Y luego conducta PAS: protégete, avisa y socorre, explica Silvia Escorial, jefa de Sala del ASEM112.

Un libro totalmente gratuito que nos forma como ciudadanos para que, antes de que lleguen ellos, salvar muchas mas vidas.

Para conseguir el libro solo hay que entrar en APTB.ORG y descargarlo.