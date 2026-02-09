Susana Díaz, tras el batacazo del PSOE en Aragón: "Este carrusel de elecciones nos está haciendo mucho daño"

Susana Díaz reconoce el mal resultado del PSOE en Aragón y reclama autocrítica

Ayer se celebraron las elecciones de Aragón, el PP ganó, pero sin mayoría absoluta y perdió dos escaños, mientras que Vox consiguió duplicar sus escaños. Pero la peor situación es la del PSOE, que obtuvo su peor resultado.

Susana Díaz entra en directo en 'En boca de todos' para analizar el resultado de las elecciones de Aragón: "Los resultados han sido malos, no tienen ninguna excusa y hay que reconocerlo. Imagino que Azcón también se habrá arrepentido de convocar elecciones".

Comenta que el PSOE tiene que hacer autocrítica: "Creo que el PSOE tiene que hacer autocrítica ya, reflexionar de verdad y no podemos seguir presentándonos a los procesos electorales de la misma manera. La alianza con el de Waterloo está siendo tóxica, la situación parlamentaria no es buena y los principales problemas de los españoles están siendo gasolina para los ultras de Vox".

Susana Díaz: "Hay que analizar los datos y no solo podemos marcarlos en Aragón, porque esta es la segunda después de Extremadura"

Susana explica que la derrota no se puede ver solamente de manera autonómica: "Me parece injusto culpar solo al ámbito territorial, porque creo que hay factores que están afectando en el territorio y las alianzas influyen, que la gente tenga dificultades y eso no se refleje en el bolsillo de los trabajadores también. Hay que analizar los datos y no solo podemos marcarlos en Aragón, porque esta es la segunda después de Extremadura".

"Este carrusel de elecciones para destrozar al PSOE nos está haciendo mucho daño, pero el estratega de Génova no puede estar contento, y frente a ello nosotros tenemos que estar fuertes, y no lo estamos", añade Susana Díaz.