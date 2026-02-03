El PP acusa al PSOE de alarmar a pensionistas en Aragón: "Les dicen que perderán 400 euros si votan a Azcón"

El PP denuncia que el PSOE utiliza llamadas a personas mayores en Aragón para difundir bulos sobre pensiones y desprestigiar a Azcón

La "pequeña contribución" de 'Todo es mentira' a la campaña electoral de Pilar Alegría en Aragón: "Estamos del lado de las causas perdidas"

Pilar Alegría, candidata del PSOE, dio su palabra de que iba a hacer una campaña limpia. Durante la campaña ha jugado a las cartas con jubilados, ha bailado, ha pasado tiempo con animales y se ha emocionado con su vídeo de campaña.

Pero ahora, a falta de cinco días para las elecciones, el Partido Popular denuncia que todo eso es fachada y que ha montado un call center para llamar a personas mayores con el fin de generar inquietud sobre las pensiones, además de intentar comprar a influencers de Aragón para llevar a cabo una campaña falsa de desprestigio hacia el candidato del PP.

‘En boca de todos’ habla en directo con Rocío Divar, senadora del PP en Aragón, quien explica el contenido de las llamadas: “Lo que estamos viendo en Aragón no son llamadas en las que se habla de posibles ayudas en unos programas u otros, son llamadas que está haciendo el propio Marcelino Iglesias, expresidente del Gobierno de Aragón, para decir que si votas a Azcón los pensionistas van a perder más de 400 euros”.

Senadora del PP en Aragón: "Estas llamadas se están haciendo fundamentalmente a teléfonos fijos, que son los que suelen utilizar las personas mayores"

Rocío Divar explica que han llamado incluso a ayuntamientos gobernados por el PP: “Tengo las conversaciones transcritas y, además, puedo contar detalles. Estas llamadas se están haciendo fundamentalmente a teléfonos fijos, que son los que suelen utilizar las personas mayores, y han llamado a varios ayuntamientos donde nosotros gobernamos. Varios concejales nos han transcrito las conversaciones y tenemos el número de teléfono”.

Además, comenta la campaña que está haciendo el PSOE con las llamadas: “Una cosa es hacer llamadas a afiliados para movilizar a nuestra gente, para animarles a votar o incluso hacer call centers, eso se ha hecho en todas las campañas en España y en otros países. Pero eso no es lo que está pasando. Se están haciendo llamadas para decir un bulo, que es que si votas a Azcón vas a perder 425 euros de pensión”.