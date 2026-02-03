Propietaria del coche okupado: “Estaba borracho y aseguraba que había abierto el coche con sus llaves"

La Policía tuvo que intervenir para desalojar a un hombre que okupó un coche ajeno

Mónica bajó a la calle para hacer unas compras y, al subir a su coche, se encontró con algo totalmente inesperado: alguien se había metido dentro.

'En boca de todos' habla en directo con Mónica, propietaria del vehículo okupado, quien comenta lo sucedido: “Lo que menos me esperaba era bajar a comprar y encontrarme a un señor durmiendo en mi coche. Me asusté al principio porque, desde lejos, veía las luces de posición encendidas y el coche llevaba parado allí una semana. Abrí la puerta sin mirar y, cuando fui a entrar, me encontré al hombre dentro.”

Mónica, propietaria del coche okupado: "Estaba borracho, no era capaz de articular palabra"

Sobre el estado en el que se encontraba el señor, explica: “Estaba borracho, no era capaz de articular palabra. La policía tuvo que sacarle la documentación porque él no podía ni hablar. Aseguraba que había abierto el coche con sus llaves.”

También relata cómo dejó el interior del vehículo: “El coche estaba lleno de escupitajos y él insistía en que era suyo. Uno de los policías lo llevó a la parte de atrás y le preguntó si realmente era su coche. Él miraba y decía que sí, le registraron y le sacaron las llaves de su coche que era de la misma marca y al final se fue.”