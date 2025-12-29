Insultan a ‘Rescueyou’ al grabar en el asentamiento okupa de Badalona y le impiden grabar en la vía pública

Comuns acusa a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, ante la Fiscalía por odio y discriminación

Adrián ‘Rescueyou’, conocido youtuber, ha hecho público el rechazo que sintió al intentar grabar un reportaje en el campamento de Badalona surgido tras la desokupación del Instituto B9. Asegura que los okupas, ahora indigentes, le increparon y le impidieron grabar su realidad.

“No me han agredido, pero me han prohibido grabar en un lugar público. No es la primera vez que pasa”, ha comenzado a explicar Adrián ‘Rescueyou’ en directo en ‘En boca de todos’ para denunciar una ineficaz política de inmigración y la falta de atención que están sufriendo estas personas instaladas en la calle tras el desalojo del Instituto B9 del que fueron desalojado.

El youtuber quería demostrar que “El Gobierno nos miente de manera flagrante. No hay niños, he entrevistado a esta gente que vienen en patera y no hay ni niños ni mujeres… Son hombres adultos de 30 años para arriba, no hay ni mujeres ni niños. Todos son adultos, no huyen de ninguna guerra, vienen de Marruecos, Argelia y Senegal… Vienen para buscar una vida mejor, pero yo tengo que mirar por una vida mejor de los vecinos de Badalona… Los votantes de izquierdas me relacionan el aumento de delincuencia con la inmigración ilegal”.

Sin querer entrar en debates políticos, ‘Rescueyou’ ha asegurado que tanto PSOE como PP “Son cómplices de las misma políticas migratorias” y ha querido que se tuviera en cuenta que son personas sin recursos: “No puedes poner a 50 inmigrantes de hombres de más de 30 años que la mayoría no saben ni hablar el idioma” y que tenerlos en la calle no es la solución adecuada ni para ellos ni para la seguridad de los vecinos.

