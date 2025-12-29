Pros y contras de las balizas V16: no son obligatorias en el resto de Europa

Esteban González Pons en representación del Partido Popular ha mostrado su rechazo a la obligatoriedad del uso de balizas V16 implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez a partir del próximo 1 de enero de 2026. Un servicio que asegura debería estar financiado desde las autoridades y que va a suponer un “aguinaldo” para el Gobierno.

Desde la oposición aseguran que la obligatoriedad de llevar en los vehículos privados una baliza de seguridad y localización es una cuestión de seguridad que debería estar financiada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que por el contrario va a suponerle un “aguinaldo” de más de 300 millones de euros. Esteban González Pons ha sido el encargado de verbalizar la postura del PP: “Si es una medida de seguridad, ¿Por qué tenemos que pagarla nosotros? En estas navidades ponemos 300 millones entre todos los españoles con la cantidad de gastos”.

Además, ‘En boca de todos’ ha mostrado la postura de otros profesionales de la seguridad vial y usuarios que denuncian que las balizas V16 de luz naranja no son visibles en días de lluvia o niebla. Incluso, aseguran que a plena luz del día tampoco garantizan un 100% de visibilidad. Incluso, argumentan que España es el único país de Europa que hace obligatorio su uso.

Mateo de policía local y miembro de ‘Policías en libertad’, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ y ha dejado claro que él no piensa comprar ni utilizar las balizas V16 que será obligatorias a partir del próximo día 1 de enero. Según ha explicado, en su organización van a publicar un decreto en el que se explica la falta de legalidad de dichos dispositivos: “Una cosa es que sea obligatoria y otra que sea legal”.

Además, ha explicado que, si tu vehículo sufre un percance y aparcas en el arcén, no es obligatorio poner la baliza: “No están obligados a poner la baliza porque no está dentro de la calzada, estás en el arcén”. El agente local cree que no se debería eliminar el uso de los triángulos de seguridad hasta el momento obligatorios porque el uso de las balizas no garantiza un 100% de visibilidad.