La suerte de haber ganado el premio gordo de la lotería de Navidad se ha convertido en una gran desgracia para el pueblo de Villamarín (León). La falta de experiencia hizo que los jóvenes de la comisión de fiestas no compraran los décimos suficientes para cubrir las decenas de participaciones que vendieron y los vecinos afectados quieren cobrar su premio gordo.

Tras la gran alegría de conocer que eran agraciados con el premio gordo de la lotería de Navidad, el caos se apoderó de los vecinos de Villamanín al descubrir el error de los jóvenes de la comisión de fiestas en la venta y distribución de las participaciones del número 79432. Los jóvenes de entre 20 y 25 años no reservaron todos los décimos correspondientes a las ventas de participaciones. El descuadre fue por la venta de un taco extra de 50 participaciones, a cinco euros de los que se jugaban cuatro, que no contaban con el respaldo de diez décimos, lo que supone una fatal de 4 millones de premio.

En un intento de buscar una solución común para todos los agraciados, los vecinos tuvieron una reunión que duró más de tres horas y que estuvo llena de tensión. Una reunión en la que los miembros de la comisión decidieron renunciar a sus premios en favor de los vecinos para llegar a un acuerdo con los vecinos. Se han ganado 26 millones de euros y cada papeleta ha sido agraciada con 80.000€.

Ezequiel, vecino premiado, está dispuesto a renunciar al premio de más de 300.000€ porque es consciente de que los chavales no han actuado de mala fe y se trata de un tema de inexperiencia en la gestión de loterías: “Hay 26 millones y pico que son de toda la gente del pueblo, y que lo podríamos dividir entre todos…”. Tiene la sensación de que la gente que no está de acuerdo con repartir el premio es gente que no es de Villamanín: “Gente que viene en verano que viene de paso o gente de paso… Creo que la gente del pueblo está mayoritariamente de acuerdo”.

Respecto a lo sucedido en la reunión, Ezequiel asegura que fue una situación llena de tensión e insultos: “Intentaron explicar lo que había pasado con mucha inexperiencia, pero la gente fue a saco a por ellos… Pacífica para nada y el acuerdo fue a última hora y porque nos teníamos que ir a casa. Hubo de todo, insultos, reproches, acusaciones…”.

Además, ha explicado que los miembros de la comisión están destrozados: “Están desarmados, están destrozados, los adultos… Tienen 22, 24 o por ahí y luego hay tres adultos de unos 44 o 50 años”.

José Luis Cortés García, experto en sorteos y loterías, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ para conocer cuál sería la solución de los vecinos “Se tiene que llegar a un acuerdo por la paz social…”. E Inmaculada, otra vecina del pueblo, se ha mostrado también a favor del acuerdo y nos ha explicado que hay tres o cuatro personas que no están de acuerdo: “Te han hecho ganar más de 70.000 euros y les vas a denunciar por unos 4.000€, son chicos de 20 años que no tienen nada”.