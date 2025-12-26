Siete detenidos en una comida de empresa: el jefe de la empresa y varios empleados robaron motos y se mostraron agresivos con los ertzainas

En estas fechas tan señaladas hay tradiciones que no se pueden dejar pasar: grandes comilonas y algunas copas de más. Una tradición que un grupo de 25 franceses se tomaron al pie de la letra y que quisieron celebrar en San Sebastián sin imaginar que su cena de empresa iba a terminar con 7 detenidos y 25 de ellos expulsados del país porque la celebración se les fue de las manos.

El grupo de trabajadores decidió cruzar la frontera y viajar hasta San Sebastián para celebrar en tierra española su cena de empresa. Una decisión que comenzó con una copiosa comida y unas posteriores copas en un conocido asador de la ciudad. Hasta la llegada al asador todo transcurrió con normalidad, pero a la salida, algunos de los trabajadores decidieron apropiarse de varias motos aparcadas en la zona y jugar a caerse al suelo. Los vecinos alertados, llamaron a la Ertzaintza, quiénes realizaron tres detenciones.

Horas después, los empleados franceses se dirigieron al centro de la ciudad y volvieron a protagonizar episodios similares con otros vehículos. Su actitud era cada vez más violenta y los agentes llevaron a cabo la detención de otros cuatro de ellos y el resto fueron expulsados del país de forma inmediata.

Juan Carlos Sáenz, del sindicato de Ertzaintza, ha hablado en directo con Nacho Abad y ha explicado que es habitual que los franceses realicen sus celebraciones en España porque suele resultarles más barato que comer y beber en su país: “Debían de ir con copas de más cuando llegaron al asador tras la comida, dónde no paso nada, y se encapricharon de las motos. Se detuvo a tres personas y dejaron marchar al resto, pero al llegar al centro, volvieron a tener conflictos con varias motos y estaban más agresivos, agredieron a los agentes, hubo una trifulca mucho más importante y se produjeron otras cuatro detenciones. Esto no es una expulsión en caliente porque son europeos, si hubiera sucedido con españoles que viene se hubiera actuado de la misma forma. Se les metió en el tren con rumbo a Hendaya, su ciudad de residencia”.