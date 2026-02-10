Iker Jiménez, en shock con las palabras de Felipe González asegurando que no votará al PSOE si sigue Pedro Sánchez: "Nunca había escuchado algo así"
El presentador no ha dudado en mandarle un mensaje en forma de petición al expresidente del Gobierno de España: "Le invitamos al programa"
Carmen Porter, visiblemente afectada ante el alegato de la madre del guardia civil muerto en Barbate: "El sufrimiento de una madre que le han quitado a un hijo"
Felipe González ha estado este martes en el foco mediático después de sus declaraciones en 'Los desayunos del Ateneo' mostrándose más que contundente con el sistema político español en general y más concretamente con el PSOE. "Con el candidato actual, en unas elecciones votaría en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE", ha llegado a señalar en un momento dado el expresidente del Gobierno de España. Un tema que no se ha escapado de la mesa política del programa de Cuatro, con Iker Jiménez reaccionado al respecto.
Nada más comenzar el programa, Iker Jiménez ya ha adelantado: "Lo que está ardiente es la información política", para posteriormente añadir un sincero "sé que les gusta a ustedes" y confesar lo siguiente, esbozando una pequeña sonrisa: "Hay cosas que me sorprenden muchísimo".
"Miren que he visto yo y he escuchado yo muchas declaraciones de políticos, pero pocas con la contundencia con lo que está generando ya el mítico Felipe González", ha indicado el presentador de 'Horizonte'. Además, mirando a Carmen Porter, ha aseverado lo siguiente: "Al que invitamos a este programa, por cierto".
En ese momento, Carmen Porter ha indicado que en alguna que otra ocasión han coincidido con él: "Siempre ha sido muy majo con nosotros. Invitadísimo queda", materializando así lo que ha sido una especie de invitación por parte de los presentadores a Felipe González a acudir algún día al programa. "Y por supuesto, después de lo que ha dicho", ha añadido la copresentadora.
La reacción de Iker Jiménez en 'Horizonte'
Más adelante, Iker Jiménez ha reconocido que "nunca había escuchado hablar así a un político de su propio partido", visiblemente sorprendido y dando paso al resto de colaboradores para que opinan sobre el tema.