Pedro Jiménez 09 FEB 2026 - 22:05h.

Los padres de Iker Jiménez han recuperado una obra de arte que fue robada en España hace 47 años. El matrimonio, anticuario de profesión, ha logrado un hito histórico y el presentador de 'Horizonte' no ha querido dejar pasar la oportunidad de mencionar una noticia de la que se han hecho eco la mayoría de medios y que, como ha dicho Iker al comienzo del programa, le "ha quitado el foco": "Y eso yo no me lo permito. Yo soy así", antes de rendirle un 'pequeño homenaje' a su manera.

"Es una historia maravillosa que se ha hecho viral. Había casi dos millones de personas que han visto en mis redes la noticia mía", ha comenzado diciendo Iker Jiménez. Tras esta breve introducción, el presentador de 'Horizonte' ha pasado a contarlo con todo lujo de detalles, no sin antes recordar a todos que sus padres se dedican "al arte de toda la vida, con mucho esfuerzo, mucho estudio y mucho conocimiento". Tras esto, Iker Jiménez ha trasladado a la audiencia que su padre siempre le ha dicho que "no haga publicidad de todo esto".

Y es que el pasado miércoles, la Guardia Civil informaba de que habían recuperado en Italia junto con un comando de los Carabinieri una talla del siglo XV que fue robada en 1979 en Astudillo (Palencia), una escultura de San Lucas, obra de Gil de Siloé. Pues bien, la Benemérita apuntaba en aquel entonces que la investigación dio el pistoletazo de salida "gracias a la colaboración de unos anticuarios, que se interesaron por adquirir la pieza cuando la vieron puesta a la venta en una conocida sala de subastas del norte de Italia". Dichos anticuarios son nada más y nada menos que los padres de Iker Jiménez.

"Su madre la vio en un catálogo y dice: 'Esto a mí no me parece que es de un autor conocido'. Tu madre, que le encanta Siloé, se pone a investigar y se da cuenta que es la pieza que robaron en el 79", ha informado Carmen Porter. Iker Jiménez, por su parte, ha continuado asegurando que fueron sus padres quienes dieron el aviso a la Guardia Civil para que la recuperasen y traerla a España: "Moraleja rápida. ¿Cuánto vale una pieza de este maestro", se ha preguntado Iker Jiménez, que ha contado que sus padres, de entre todas las opciones, "prefieren que España tenga el tesoro que fue robado por Erik el Belga".

Sus padres no han recibido ninguna compensación económica

"Ahora, esa pieza vuelve, con mis padres ahí. Que por supuesto no han recibido nada a nivel monetario, pero sí el orgullo de una profesión que muchas veces ha sido vilipendiada y no", ha concluido Iker Jiménez.