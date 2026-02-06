Horizonte Madrid, 06 FEB 2026 - 02:57h.

Los colaboradores denuncian estafas que emplean su rostro editado con Inteligencia Artificial y dan las claves para detectarlas

Las mentiras que ha creado la inteligencia artificial sobre Iker Jiménez: el presentador de ‘Horizonte’ sería un compositor musical de éxito

Los colaboradores de 'Horizonte' Ángel Gaitán y Marc Vidal han sido utilizados como imagen generada con IA para convencer a la gente y ser estafadas. Por este motivo, ambos muestran a cuáles se están refiriendo y dan las claves a los espectadores para no caer en una de ellas.

Los casos de Ángel Gaitán y Marc Vidal

Según cuenta Ángel Gaitán, lleva unos meses recibiendo una cantidad de llamadas de la Guardia Civil para informarle de denuncias que le está poniendo la gente por presuntamente vender productos por Internet, cobrarlos y que no les llegue a nadie. Razón por la cual advirtió en redes a sus seguidores de que era falso y estaba creado con Inteligencia Artificial. Y, para que los espectadores de 'Horizonte' lo entiendan, emiten dicho video en el programa y que puedes disfrutar dándole play: "No soy yo, no es mi voz, no son mis productos, no es mi tienda... No soy yo".

Esto tiene consecuencias dado que habrá perdido, según señala, alrededor de 1.000 y pico clientes. "Hoy en día en TikTok compras con un click y claro, estos vídeos están en TikTok", apunta el colaborador. Sin embargo, no es el único pues Marc Vidal también ha sufrido estas experiencias: "Yo me he visto a mí mismo en una casa en el sur de Francia, donde paso algunas vacaciones en el que yo me he hecho un vídeo hablando de este verano y han cambiado mi voz, han cambiado lo que digo y han dicho 'Esta casa es gracias al dinero que gano con las inversiones'".

Tan grave es el tema que el colaborador confiesa que se gasta he gastado "todavía miles de euros al mes en eliminar perfiles" puesto que "son unos 10.000 perfiles al mes" los que eliminan porque intentan timar con su imagen. "Hay gente que le han estafado en mi caso, 300.000 euros", añade Marc Vidal.

En su caso, la estafa son sobre temas de inversión: "Les hacen inscribirse en unos grupos de inversión que representa una secretaria mía que está allí. La inteligencia artificial permite no sólo suplantar la imagen, la voz y tal, sino que además el diálogo en esas en WhatsApp en los grupos privados son muy automáticos y muy verdaderos y se creen que están hablando conmigo o con alguien que trabaja en mi equipo". Para demostrarlo, también se emite un ejemplo de una de las estafas en las que se hacen pasar por este gurú e Iker Jiménez se queda en 'shock': "Estamos alucinando".

Las claves para no caer en las estafas

Ángel Gaitán apunta que "es importante que cada vez que grabemos un vídeo, como el sistema de inteligencia artificial lo que hace es mover los labios por ti, de vez en cuando tú pongas la mano delante de tu boca para que se vea que también se mueve la mano". De esta manera, "la gente sabe que ya no es un vídeo real y que es un vídeo que está siendo manipulado porque al poner la mano se nota rápidamente un manchón".

Y, "muy importante", ver "dónde nos redirige ese botoncito que estoy pulsando antes de pagar". "Vamos a leer arriba donde estamos pagando porque en mi caso están pagando en Hong Kong, en Tailandia, en Nigeria...", señala.