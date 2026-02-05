El PP sostiene que la denuncia inicial de la concejala de Móstoles no hacía referencia a acoso sexual

Alfonso Serrano, sobre el caso del alcalde de Móstoles: "Ella negó el acoso sexual"

Compartir







Una concejala del Partido Popular de Móstoles ha denunciado que la cúpula del partido a nivel regional la presionó para que no siguiera adelante con una denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde popular de esta localidad, Manuel Bautista.

‘Todo es mentira’ ha hablado con Alfonso Serrano, secretario del PP de Madrid, quien explica la reunión que tuvo con esta concejala: “Nos traslada que hay una pérdida de confianza entre ella y el alcalde y que eso puede tener como consecuencia que se le vean restringidas sus tareas, sus labores y competencias. Le pregunté si estábamos hablando de un tema de acoso o de abuso sexual y ella me lo niega, y por lo tanto lo que hacemos es ver si podemos dirimir ese conflicto laboral que tienen”.

Alfonso explica no acordarse de todo lo que se dijo en la reunión, pero Risto Mejide le recuerda alguna de las frases que él mismo utilizó en esa reunión: “Si tú dices en una reunión: ‘Manuel te ficha, hay una mezcla entre lo personal y lo profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y, a partir de ahí, todo cambia’. Esto, si tú lo has dicho en alguna reunión, perdóname, pero no te olvidas”.

Además, añade: “Lo puedes llamar como quieras, pero esto es un caso claro de presunto acoso”, a lo que Alfonso no está de acuerdo con Risto: “Entre un testimonio de una persona que dice que le acosan o le han tirado los tejos y otra persona que lo niega, yo no tengo que creer a uno u a otro, yo no soy juez y si no existen pruebas…”.

Risto Mejide no da crédito a las palabras de Alfonso Serrano: “Pero cómo puedes decir eso. Me estás diciendo que si no hay una denuncia en un juzgado, el PP no tiene protocolos para evitar el acoso dentro del PP”. Además, añade: “Me estás diciendo que una presunta víctima de acoso se presenta con la protección de su letrado y es el partido el que se niega a sentarse con el abogado”.

Tesh Sidi: "Nos recuerda al caso Nevenka"

"Si nos derivaran a ti con la empatía que estás mostrando ninguna iríamos a pedirte ayuda en ningún caso de acoso", decía Tesh Sidi contra el Secretario General del PP de Madrid. La política le ha recriminado su actitud: "Nos recuerda al caso de Nevenka. Parece que nada cambia en el PP en los últimos 20 años", continuaba la colaboradora. Sin embargo, Alfonso Serrano ha mantenido su discurso y atacar a la de Más Madrid: "Parece mentira que me de lecciones alguien del partido de Errejón", respondía él.