Isabel Díaz Ayuso participará en The Hispanic Prosperty Gala por video, celebrada en la finca de Donald Trump

En 'Todo es mentira' conectan con el senador del PP Alfonso Serrano para hablar sobre el evento al que ha sido invitada Isabel Díaz Ayuso junto a otros dirigentes de corte conservador como Javier Milei y figuras destacadas del universo MAGA liderado por Donald Trump el 10 de febrero: The Hispanic Prosperty Gala, uno de los principales eventos mundiales sobre la hispanidad y la comunidad latina en el mundo.

Risto Mejide se pregunta cómo actuará la presidenta de la Comunidad de Madrid y si "aprovechará para pintarle la cara a Trump y plantear su disconformidad con lo que está haciendo el ICE en su país" en un tono de broma, puesto que su participación será a través de video.

El reto de Risto Mejide para Isabel Díaz Ayuso

El senador considera que "a la izquierda, evidentemente, cualquier cosa que sea un reconocimiento de Ayuso le chirría" por lo que quiere dejar claro que "esto no tiene nada que ver con Trump, más allá de que se haga en su finca, que se utiliza para muchos otros tipos de eventos".

Y es que Isabel Díaz Ayuso recibirá un premio como reconocimiento por "el apoyo permanente constante de la Presidencia al mundo hispano, en este caso, en la Comunidad de Madrid". "Sinceramente como madrileño, ya no como secretario general del Partido Popular, como madrileño, yo estoy encantado de que una sociedad o unas asociaciones latinas en Estados Unidos, en América Latina, reconozcan a la presidenta de la Comunidad de Madrid por su aportación al vínculo hispánico que, por ejemplo, tener asociaciones terroristas como Hamás que agradecen el papel de Pedro Sánchez en un conflicto", añade.

Sin embargo, Risto Mejide es más directo y le pregunta a Alfonso Serrano si está de acuerdo con la política que está llevando a cabo el presidente de los Estados Unidos con su policía de inmigración. "En absoluto", es su tajante respuesta. Motivo por el cual, le hace una petición para que haga de intermediario: "¿Y por qué no aprovechas y le susurras al oído de la Presidenta y le dices 'Oye, métele un palito ah'?"

"Yo sé que hay gente en España, sobre todo gente de izquierdas, que no van a ver nunca nada positivo en lo que haga Trump. Yo puedo estar a favor de lo que ha hecho Trump en Venezuela y puedo entender cuál es el interés de Trump, igual que muchos otros dirigentes socialdemócratas en Europa, de restringir la inmigración irregular e ilegal en sus respectivos países. Yo puedo compartir cuál es el interés final de una política de llevar a cabo una inmigración rigurosa y ordenada. Otra cosa es que comparta determinadas formas de unos y otros. Y en este caso, evidentemente, eso que está ocurriendo en Estados Unidos yo no puedo compartirlo como político y como ser humano", explica.

Pero Risto Mejide le pide que "no se vaya" del tema: "Solo dos sílabas: ICE OUT. Solo que diga esto. Ya está". No obstante, no logra convencerlo porque considera que lo único que tiene que ver con Donald Trump es que se celebra en su finca. "Pues ya que pasaba por ahí, oye, que se lleve un pin se lo deje en la casa. Que cuando vaya al baño se lo encuentre. Que le ponga un pin de ICE OUT en una bola de golf, seguro que la ve", insiste de broma el presentador.