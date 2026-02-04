La importante denuncia de Risto Mejide en el Día Mundial contra el Cáncer: "No hay que olvidarse"

El presentador aprovecha el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer para hacer una importante denuncia

Risto Mejide, indignado ante la falta de financiación para la investigación de Mariano Barbacid: "Me parece un fracaso"

A la vuelta publicitaria, Risto Mejide interrumpe el programa de 'Todo es mentira' puesto que el 4 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer: "No nos olvidamos de que hoy es el día de esa terrible enfermedad de la que cada año en nuestro país son diagnosticadas del orden de 300.000 personas, solo en nuestro país. Es toda la población de una ciudad como Vigo, todos los años". Una pausa que el presentador aprovecha para hacer una importante denuncia.

"Es bastante lamentable"

Al igual que no hay que olvidarse de la enfermedad, tampoco hay que olvidarse "de los investigadores que no reciben financiación". Y es que, en este programa se mostró cómo un doctor llamado Mariano Barbacid, "una de las principales eminencias en nuestro país en la investigación de la lucha contra el cáncer, suplicaba, pedía más financiación" para poder aplicar su investigación que le había resultado con ratones sobre humanos.

"Eso significaría que si funciona, un cáncer tan terrible como el cáncer de páncreas, pues podría igual tener algún día solución", señala el presentador. "Mariano Barbacid es solo uno más, pero nosotros lo hemos entrevistado aquí y desde aquí queremos reclamar que la investigación en este país vuelva a ser prioridad. Este señor está pidiendo 30.000.000 de euros para algo que es crucial y lo es para todos, no solo esas 300.000 familias que también lo sufren, sino para todos los demás. Así que desde aquí invitamos al doctor Mariano Barbacid a venir cuando quiera a este programa, que nos lo cuente y le daremos espacio y voz para que eso algún día pueda ocurrir", informa Risto Mejide. La página web para contribuir a la financiación es criscancer.org.

Sin embargo, a Risto Mejide le parece "bastante lamentable que tenga que recurrir al crowdfunding una investigación de este calibre y que no haya fondos públicos para financiarlo". "Lo siento mucho, pero es lamentable. Aquí estamos todos los días hablando de cantidades muchísimo mayores para que se lo lleven crudo cuatro caraduras y cosas como estas no tienen financiación", denuncia el presentador. Y es que, tal y como apunta el analista político Xavi Domínguez, 30.000.000 "para un Gobierno como España es una minucia": "En una mañana se podría resolver".