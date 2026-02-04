El abogado de Elisa Mouliaá da todos los detalles sobre la retirada de la acusación de Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón

El abogado de Elisa Mouliaá habla en ‘TEM’ tras el procesamiento de Íñigo Errejón: “Hay pruebas sólidas para llegar a juicio oral”

Compartir







Apenas se hace eco en los medios de que Elisa Mouliaá ha comunicado oficialmente a través de su propia cuenta de 'X' que ha retirado su acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón no como retractación, si no como límite, ya que "ninguna otra víctima ha dado el paso" y no puede continuar "sola sosteniendo todo esto".

En 'Todo es mentira' reciben su abogado, Alfredo Arrién, para que explique el motivo que ha llevado a la denunciante a tomar esta decisión y cuál es su opinión sobre el mensaje publicado en redes sociales.

Además, el programa ha aprovechado para preguntarle sobre la información que les ofrece fuentes cercanas a Íñigo Errejón, quienes aseguran que "esta denuncia ocurre dos días antes de que su abogado fuese a abandonar su defensa y porque ella quería negociar la retirada de su denuncia contra Errejón a cambio de que él hiciese lo mismo con la querella que le interpuso por calumnias". Sin embargo, insisten en que "van a mantener su querella y que su objetivo es demostrar hasta el final que es inocente", añadiendo que "se ha echado atrás porque su situación era ya insostenible con la Fiscalía".

El motivo por el que Elisa Mouliaá retira su defensa

Cuando se le pregunta sobre el tema a su letrado, este señala que "hay que enmarcar todo lo que ha ocurrido en el procedimiento en base a que ella ha tenido un ataque de ansiedad recientemente". "Ha estado estos días con mucha ansiedad porque hay un señalamiento el 9 de febrero, el próximo lunes, de la Audiencia Provincial que podría determinar un paso a seguir muy importante en el procedimiento", afirma.

Esta fecha tan importante ha hecho que haya "tenido en estos días unos ataques de ansiedad". Por lo que a raíz de "consejos de facultativos médicos", los cuales "le han dicho 'Todo lo que te genere ansiedad y por salud mental, aléjate'", Elisa Mouliaá "ha entendido que esas palabras eran retírate del procedimiento": "Ha hecho caso a esa ansiedad y ha tomado esa decisión de una manera un poco impulsiva y no congruente y responsable con los actos tan serios como denunciar a una persona".

Para Alfredo Arrién, este hecho "puede generar un precedente terrible que es el de yo denuncio a una persona por agresión sexual y ahora retiro la denuncio porque no me es cómodo o no me es suficiente". Y es que, el abogado quiere "hacer entender a todo el mundo" algo: "Un delito de agresión sexual, una vez que se denuncia, deja de ser tu procedimiento y se convierte en un procedimiento de un delito público y como tal, tiene una responsabilidad y unas consecuencias".

Además, considera que "evidentemente, la resolución de la Audiencia Provincial se contaminará en cierto sentido por esta decisión que ha tomado Elisa Mouliaá y yo, como letrado, pues tomaré decisiones encaminadas a la voluntad de Elisa, que en el fondo tiene su lógica lo que quiere hacer y, obviamente, iré acompasado a ella porque es mi obligación como letrado".

Esto significa que, aunque haya retirado su acusación, "el procedimiento tiene que seguir hasta el 9 de febrero. Se tiene que convocar una comparecencia de ella en el juzgado, el juzgado tendrá que escuchar el motivo real de por qué quiere desistir de esa acusación contra Íñigo Errejón. Una vez que haga eso, se valorará cómo puede tener una afección en el procedimiento".

¿Iba Aldredo Arrién a retirar su defensa?

Tal y como le informan las fuentes cercanas a la defensa de Íñigo Errejón a este programa, Alfredo Arrién iba a retirar su defensa. Sin embargo, el entrevistado señala: "La relación que yo pueda tener con mi clienta es una relación que se ciñe a lo más estricto de la confidencialidad entre cliente y abogado. Cualquier filtración que pueda haber evidentemente la voy a desmentir y evidentemente voy a decir que eso es una relación de confidencialidad entre ella y yo. No voy a decir absolutamente nada sobre eso".

El verdadero significado del mensaje de Elisa Mouliaá

Tras leer el comunicado de Elisa Mouliaá, Risto Mejide se pregunta si tenían expectativas de que más gente se uniese a su denuncia. "A ver, sí que es cierto que ha habido rumores de posibles víctimas referentes a hechos similares que no se han materializado en ninguna denuncia. Ella, a lo mejor, podría tener desde su punto de vista una opinión como un movimiento o como alguna acción popular o algo por el estilo".

Sin embargo, "lógicamente lo que pueda pasar en su cabeza no es lo que se tiene que neutralizar en un procedimiento penal" puesto que "aunque hubiera habido muchas denuncias, hubiera habido muchos procedimientos", afirma.

Aún así, el mensaje de Elisa Mouliaá también tiene que ver con que "se ha expuesto mucho y ha sido de una manera muy voluntaria". "Se ha entregado plenamente al Twitter, al Instagram, a todas sus redes sociales contestando absolutamente a todo el mundo y claro, llegó a un punto en el que estaba completamente saturada, intentando defender su postura a capa y espada, lo cual me parece bien". No obstante, el letrado afirma que "tenía que haber hecho como Errejón, desconexión completa y simplemente dejar que los profesionales de su asunto se quedaran respaldando su procedimiento y ya está".

El letrado de Mouliaá... ¿decepcionado?

Por sus declaraciones, Risto Mejide interpreta que está "decepcionado como mínimo". Sin embargo, el entrevistado no lo define con estas palabras: "Ante todo, me debo a la justicia. A la labor que hacen los jueces, los policías, la labor que hacen de investigación todos los profesionales de este campo de la justicia, incluido yo".

"Entonces, cuando tanto don Adolfo Carretero escribe un auto sumamente argumentado acerca de cómo cree a Elisa Mouliaá y cómo considera que es responsable Íñigo Errejón de esos actos, cuando nos esforzamos y tenemos el último recurso y que simplemente por un ataque de ansiedad, por así decirlo, se pueda poner en tela de juicio el trabajo de todo un sistema judicial, ha de entender que hay que tener muchísimo cuidado con la responsabilidad de los actos", añade.

Alfredo Arrién entiende que esté pensando en su salud mental, pero cree que hay que tener en cuenta del mensaje "porque al ser un procedimiento tan sumamente mediático, evidentemente puede tener consecuencias a otras personas que pueden estar en las mismas circunstancias y dirán 'Yo creo que puedo manipular el procedimiento' en el sentido de que ahora lo inicio, ahora lo apago, prácticamente a mi voluntad y eso no es así. Es ese mensaje lo que realmente da miedo y el riesgo que puede tener".