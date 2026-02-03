Lara Guerra 03 FEB 2026 - 19:05h.

Ana Barceló: "Presuntamente pensamos que hay delito de tráfico de influencias, de prevaricación, de estafa, fraude administrativo y de ley"

Ana Barceló, portavoz del PSOE de Alicante, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que el Gobierno de Valencia suspenda de empleo y sueldo a un funcionario que adjudicó a su mujer una de las viviendas protegidas de Alicante.

En primer lugar, la portavoz explica que "esto ha sido un pelotazo. Es decir, hacer viviendas en suelo público para que luego llegue a manos de personas privilegiadas porque han tenido o bien, comunicación con personas que le han podido facilitar la información y tener un piso en una de las zonas más privilegiadas pues significa que no ha habido un solo control de la administración del Ayuntamiento de Alicante gobernado por el PP ni del alcalde".

Asimismo, Barceló detalla que "se licita un solar para hacer viviendas públicas con gestiones privadas y se deja en manos de lo privado y el Ayuntamiento pierde el control de una ciudad que tiene 5.400 familias en listas de espera para una vivienda. Nuestros jóvenes tienen que marcharse porque no tienen dinero para acceder ni a un alquiler, y menos a una vivienda".

Ana Barceló: "Las dimisiones no tapan las responsabilidades"

Sobre las declaraciones de Barcala respecto a lo sucedido, Barceló asegura que "él suele derivar todas las responsabilidades. Primero dice que como ya ha habido dimisiones pues que ya no me alcanzan a mi, creo que comete un error gravísimo porque las dimisiones no tapan las responsabilidades. Y luego señalar al propio gobierno del PP que está en la Generalitat Valenciana, que fue quien introdujo modificaciones en viviendas como esta. Lo que ha hecho es abrir más el hueco por el que se pueden ubicar viviendas con privilegios.

Por último, la portavoz del PSOE de Alicante confirma lo que denuncian: "Nosotros presuntamente pensamos que hay delito de tráfico de influencias, de prevaricación, de estafa, fraude administrativo y de ley. Volver otra vez a ver como desde el Gobierno y Ayuntamiento se quiere trasladar que va a cambiar la normativa...ya la cambiaron, pero para perjudicar. La vivienda cumple una función social y si la Administración no es capaz de proteger a los ciudadanos del derecho que tienen para acceder a la vivienda, entonces estamos creando una desconfianza".