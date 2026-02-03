Lara Guerra 03 FEB 2026 - 17:11h.

Javier Chicote comparece en 'Todo es mentira' para analizar la retirada del dispositivo que vigilaba a Delcy: "Sánchez estaba al tanto"

Javier Chicote, jefe de investigación ABC, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de salir a la luz que el CNI habría retirado la vigilancia al avión de Delcy Rodríguez cuando Ábalos apareció en Barajas.

En primer lugar, el jefe de investigación aclara que "son agentes distintos, y porque los demás que son habituales no se habían retirado. La historia no es como se había publicado, nada que ver. No se retiró al CNI ese día, no fue hasta las 23:30 de la noche. En Barajas hay unos seis agentes que están de forma permanente y que aquel día estuvieron como siempre; se fueron a las 18:00 de la tarde que es cuando acaba su turno".

Asimismo, Chicote detalla que "la historia es que hay un grupo de entre 8 y 10 a los que se le envía a Barajas ese día porque había despegado un vuelo privado de Venezuela sospechoso y había que ver quién iba dentro. Y si aterrizaban en Madrid seguirlos para ver a donde iban o con quién se reunían. En ese momento los agentes no saben quién está ahí. ¿Qué ocurre en ese vuelo? Que como va Delcy confiada lleva su identidad real y ahí salta un chivato, un policía nacional honesto haciendo su trabajo que llama a sus superiores y llega hasta el Comisario donde dicen que no puede entrar".

Chicote: "Avanzada la noche encontraron a Ábalos y tras un cruce de llamadas les mandaron retirarse"

Además, el jefe de investigación asegura que "es en este momento es cuando se enteran los agentes del CNI que están haciéndose pasar por viajeros con maletas sin nada dentro. Se mantiene esa vigilancia hasta que, avanzada la noche ven a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes. Aquí es cuando piensan ¿y qué hace aquí? Lo tramitan con sus jefes y tras un cruce de llamadas reciben la orden de disolverse y que se parara el dispositivo".

Sobre quién ha podido dar esas órdenes, Chicote comenta que "tienen un jefe por encima, pero si seguimos escalando llegamos a la dirección del centro de Inteligencia, una secretaria de Estado que despacha con Margarita Robles. Por encima de ella está Pedro Sánchez. En ese momento, interior ya lo sabía todo y cuando se notifica lo de Ábalos, posiblemente lo hablaron con interior y presidencia. Esto lo hemos sabido gracias al levantamiento de secretos del caso Koldo, la semana anterior Ábalos le dijo a Sánchez que el lunes venía Delcy y él le contesto 'bien'".

Por último, Javier asegura que "el CNI lo estaba investigando según lo sospechoso, y lo hacían sin saber que Delcy venía invitada por el mismo Gobierno, entonces cuando se percataron de que estaban vigilando al propio Gobierno dijeron 'parad'. Había intereses cruzados extraños. No todos estaban específicamente en la terminal ejecutiva. Había creo que dos, pero el dispositivo es más grande y tengo el chat donde están los miembros que hacen comentarios. Había un hombre y mujer que se hacían pasar por pareja, y había otros colocados en distintos lugares".