Ante las expectativas electorales del PSOE en Aragón, 'Todo es mentira' muestra su apoyo a Pilar Alegría al posicionarse siempre "del lado de las causas perdidas"

El primer programa de febrero de 'Todo es mentira' arranca mostrando su "apoyo más sincero" a la candidata socialista a las elecciones de Aragón, Pilar Alegría: "En este programa siempre nos ponemos del lado de las causas perdidas. Apostamos por el caballo perdedor, somos de David y no de Golliat. En un Rayo - Real Madrid, vamos con el Rayo... Por eso vamos con Pilar Alegría".

Y es que, según los sondeos, el PSOE de la exministra de Educación se hundiría hasta los 18 escaños, igualando el peor resultado del partido en la región. Así que, desde el programa de Risto Mejide hacen una "pequeña contribución": "una pequeña jota propia de apoyo que va a interpretar el cantante Manuel de Segura". ¡No se pierdan la letra!

La reacción de los colaboradores

Susana Díaz, presente en el plató, hace una petición a Risto Mejide: "Solo te pido que no me apoyéis nunca". Sin embargo, el presentador considera que si finalmente gana las elecciones "será gracias a nosotros".