El rapero El Jincho vuelve a cargar contra Pedro Sánchez y le dedica su nueva canción, titulada 'La rata'. En ella hablan su mujer, su hermano y piden su dimisión, pero esta no es la primera vez que muestra su rechazo. El cantante Aloy colabora en esta última canción y también le ha dedicado temas en solitario. Pedro Sánchez no solo se ha convertido en un blanco para parte del público, sino que ahora también lo es para diferentes raperos.

'En boca de todos' habla con Aloy, uno de los raperos que ha dedicado una canción a Pedro Sánchez, sobre este último tema: “Creo que el título de la canción es lo que menos importa, realmente es lo que decimos en la canción. Nosotros, al final, no dejamos de ser el altavoz del barrio y de la gente. Cada uno ha expresado en la canción lo que siente y vamos a muerte con nuestras ideas”.

Aloy comenta algunos motivos por los que han hecho esta canción: “Estamos cansados de tener un presidente que está haciendo prácticamente muchas de las cosas que dijo que no iba a hacer, desde la amnistía al pacto con Bildu y todos los temas de corrupción. Estamos cansados de que nuestros impuestos no sabemos dónde van, las carreteras cada vez van a peor”.

Además, explica que no es partidario de ningún partido político: “Yo no tengo bandera, no soy ni de izquierdas ni de derechas. Llevo 20 años rapeando y tengo canciones criticando a Rajoy y a Aznar. Pero si ahora mismo veo lo que está pasando en España y lo que está haciendo Pedro Sánchez, pues lo digo. Yo voy contra el que lo hace mal”.