El representante del PSOE ha hablado en 'En boca de todos' de la polémica que se originó por decir que el rap es de izquierdas

Albiol habla de las protestas contra él por desalojar a 400 okupas en Badalona: "Tengo que gestionar la ciudad de la mejor manera"

Compartir







Fernando Carrera ha hablado en ‘En boca de todos’ de la polémica que ha protagonizado con el rapero El Jincho y que se originó cuando el representante del PSOE dijo que el rap era de izquierdas. Sobre este tema, el político ha hablado alto y claro en el programa de Nacho Abad.

Ha sido el presentador el que ha dado paso a esta controversia con una pregunta muy clara: “¿Los que hacen rap son de izquierdas?”, a la que él ha respondido que “deberían”. “Has cabreado mucho a un rapero y no te va a votar”, decía el conductor del espacio, en tono de humor.

PUEDE INTERESARTE Gastos de teletrabajo en 2026: qué parte de la factura de internet o luz puedes reclamar a tu empresa

Fernando Carrera responde a El Jincho

El que lidera el PSOE en Badalona publicó un vídeo en redes sociales hace unos días, en el que hablaba de que el rap es un género de la izquierda. Una afirmación que no tardó en obtener respuesta por parte de El Jincho, un artista de hip hop que aseguro que iba a votar a Santiago Abascal en las próximas elecciones.

“El Jincho puede decir lo que quiera. Yo lo que dije en el vídeo, y lo mantengo, es que la cultura del rap y el hip hop, en general, nace de un movimiento en contra de la opresión, de la reivindicación y, por tanto, siempre fue de izquierdas”, decía.

“El rap siempre ha ido en contra de todo lo que sea limitar derechos y, por tanto, el rap ha sido mayoritariamente de izquierdas”, apuntaba el político en ‘En boca de todos’. Ha sido entonces cuando los colaboradores han apuntado que si el rap iba en contra del sistema y el sistema era el PSOE, entonces, el rap sí que podría ser de otra ideología distinta a la izquierda.

“Yo creo que el rap puede criticar al PSOE, pero no puede coger postulados de VOX (..) VOX lanza un mensaje homófobo y racista y el rap tiene un mensaje potentísimo contra el racismo”, apuntaba el representante del partido socialista.