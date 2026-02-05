Los datos que demuestran que la okupación sí existe

Cristina Montalvo 05 FEB 2026 - 16:54h.

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, aseguró ayer que el fenómeno de la okupación no existe.

En todo 2023 hubo 218 condenas en firme por allanamiento de morada.

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, aseguró ayer que este fenómeno de la okupación no existe en España. Sus palabras han desatado la polémica. Analizamos los datos.

Lo cierto es que hay algunas cifras pero no es nada fácil dibujar el escenario de un fenómeno que tiene muchas aristas. Por un lado tenemos la cifra de denuncias del Ministerio de Interior por allanamiento o usurpación de inmuebles. Más de 16.400 el año pasado sobre un total de 27 millones de viviendas. lo que supondría un 0.06% de inmuebles afectados.

Pero, judicalmente, los delitos son diferentes. El Consejo General del Poder Judicial refleja que, de todas las denuncias, apenas 2.300 fueron por intromisión en primeras viviendas. Y si vamos más allá, el INE dice que en todo 2023 hubo 218 condenas en firme por allanamiento de morada, es decir, porque hayan okupado la casa donde vives.

Esos son los datos oficiales. Sí,m pero también sabemos que hay una parte de este fenómeno que no aparecen en las estádisticas, que se resuelve con algun tipo de negociación entre propietario y ocupante y no llega a reflejarse en denuncia. Sabemos que algunos optan por vender porque hay otras cifras que señalan que la okupación ha ido en aumento en nuestro país. Una es de idealista. Dice que más de 24.000 viviendas okupadas estaban a la venta en su portal a finales del pasado año, cai un 5% más que el trimestre anterior.

La cuestión es que no hay manera con estas cifras de distinguir ese fenómeno de la okupación de esas personas que alquilan legalmente una vivienda y luego dejan de pagar y se mantienen en ella pos su situación de vulnerabilidad.