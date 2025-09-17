La venta de casas okupadas es ya un filón para inversores que no necesitan hipotecas

Cada día hay más viviendas okupadas en venta. En España hay más de 20.000 casas y Barcelona lidera la oferta con 723 inmuebles. Le sigue muy de cerca Madrid, con 707 casas. Según informa Sandra Mir, algunas están casi un 40% por debajo del precio, no se pueden visitar por dentro y no se pueden tasar. A pesar de esto, ya es todo un negocio. Una muestra más de cómo se encuentra el acceso a la vivienda en nuestro país.

Si quiere adquirir una de ellas, tiene varias opciones: pagarla al contado e iniciar los trámites legales para sacarlos de la propiedad o visitarla y convencer a los okupas de que se vayan.

Una casa okupada en La Latina cuesta 390.000 euros

El equipo de Noticias Cuatro visita una casa ocupada en el barrio de La Latina, uno de los más caros de Madrid. No les abren y los vecinos ni saben ni contestan. Imposible visitarla como comprador, pero es una ganga para inversores: 85 metros cuadrados y dos habitaciones, 390.000 euros. En esta zona, el metro cuadrado está a 6.400 euros, esta casa ocupada lo tiene a 4.200.

La segunda vivienda ocupada en venta está en otra zona muy demandada y cara: Arturo Soria. Tampoco contestan, pero los vecinos nos cuentan que no es la única. "Hablar con ellos, la reventaron y volvieron a okuparla", aseguran.

"Hay mucha oferta porque no hay stock de viviendas normales", recalca Miguel Ángel Huecas

Otra en Usera, un barrio más periférico, lleva sin poder visitarla años. El estado de la puerta da una idea de cómo puede estar por dentro. Ningún okupa abre al equipo, pero es lo normal. Miguel Ángel Huecas, presidente de la Federación de Inmobiliarias FADEI, afirma que la compra de estas viviendas siempre es a ciegas. “Puedes encontrarte que llegas, que no haya nadie, que estén dentro o que los vecinos no te abran porque le da miedo a que pueda ser otro okupa que vaya a entrar", subraya Huecas.

"Hay mucha oferta porque no hay stock de viviendas normales y la gente necesita cubrir la necesidad de adquirir una casa", añade. Pero, ¿cómo se compra una vivienda ocupada? "Lo primero de todo es que tienes que tener los fondos necesarios para poder hacerlo porque ninguna entidad a día de hoy te va a dar una financiación sobre un inmueble que está okupado. Además, que no se puede visitar y no pueden hacer la tasación del inmueble", resalta Huecas.

La venta de casas okupadas es ya un filón para inversores que no necesitan hipotecas y compran así casas incluso un 50% más baratas. Cómo deshacerse del morador es ya otra historia.