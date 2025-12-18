Cambios en el permiso de conducir tras la nueva Directiva europea: así te afectarán

Se trata del mayor lavado de cara del permiso de conducir en décadas

¿Es posible aprobar el carnet de conducir sin estudiar?

El permiso de conducir europeo está a punto de vivir el mayor lavado de cara en décadas. La nueva Directiva (UE) 2025/2205 sobre permisos de conducción, aprobada por el Parlamento Europeo el 21 de octubre de 2025, cambia la edad a la que se puede conducir, la forma del carné, su validez y el control de la aptitud para ponerse al volante.

España, como el resto de países de la UE, tendrá tres años para transponer las normas y uno más para aplicarlas, según resume la organización europea CIECA.

Carné digital europeo y nuevos plazos de validez

El cambio más visible será el formato. El Consejo y el Parlamento explican que la nueva Directiva introduce un permiso de conducir digital de la UE, que funcionará como carné móvil y se integrará en la futura European Digital Identity Wallet antes de 2030. No elimina automáticamente la tarjeta física, pero abre la puerta a que, en la práctica, podamos llevar el carné en el móvil con validez en los 27 Estados miembros.

En cuanto a la caducidad, los permisos de coche y moto (categorías B y A) tendrán una validez máxima de 15 años. Por su parte, los permisos de camión y autobús (C y D) mantendrán una validez de 5 años.

La norma permite que los Estados reduzcan esa validez a 10 años si el permiso se utiliza también como documento de identidad y que acorten los plazos para conductores de más edad, por ejemplo a partir de 65 años, para introducir revisiones médicas más frecuentes o cursos de actualización.

Conducir desde los 17 y un periodo de prueba más duro

Uno de los titulares que más impacto tendrá en las familias: se podrá obtener el permiso B desde los 17 años, pero con condiciones. De esta manera, a dicha edad se podrá sacar el carné B, pero solo se podrá conducir acompañado por un adulto con permiso de conducción hasta cumplir los 18.

Además, todos los nuevos conductores tendrán un periodo de prueba mínimo de dos años. Durante ese tiempo, la Directiva prevé normas más estrictas y sanciones agravadas por infracciones graves, especialmente en alcohol, cinturón de seguridad y uso del móvil.

Camiones y autobuses: edades mínimas más bajas

Para paliar la falta de conductores profesionales, la nueva Directiva flexibiliza los mínimos de edad en las categorías pesadas, tal y como subrayan el Parlamento Europeo y entidades como CNAE (la confederación española de autoescuelas). De esta manera, será posible obtener el permiso C (camiones) desde los 18 años, y el permiso D (autobuses) desde los 21 años, siempre que el aspirante cuente con el correspondiente certificado de competencia profesional (CAP). Sin ese certificado, las edades mínimas seguirán siendo más altas (21 para camiones y 24 para autobuses), según el mismo esquema.

España tendrá que adaptar su normativa de acceso a la profesión a este marco, pero la Directiva fija ya la horquilla con la que podrán jugar los Estados.

Más control de la aptitud para conducir y sanciones válidas en toda la UE

La Comisión Europea subraya que la aptitud física y mental para conducir se comprobará de forma más sistemática. Como mínimo, la nueva Directiva exige que los conductores completen una autoevaluación de su estado de salud antes de expedir el permiso y en cada renovación, o que se sometan a otros sistemas de evaluación diseñados a nivel nacional.

Otro cambio clave tiene que ver con las sanciones. El Parlamento Europeo explica que las retiradas de permiso por infracciones graves serán válidas en toda la UE, gracias a un refuerzo de la red europea de permisos y de los intercambios entre países. Eso significa que perder el carné por una alcoholemia en otro Estado miembro no podrá “esquivarse” aprovechando un permiso expedido en España, y viceversa.

¿Cuándo te afectarán estos cambios?

Según CIECA, las nuevas Directivas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y los Estados miembros dispondrán de tres años para transponerlas y uno más para preparar su aplicación efectiva.

En lenguaje llamo, el cambio no será de un día para otro, pero marcará la próxima década del permiso de conducir en España. Carné digital, validez de 15 años, conducir acompañado desde los 17, periodo de prueba de dos años y más foco en tu salud y en tu historial europeo como conductor. Todo eso ya está negro sobre blanco en Bruselas; ahora toca ver cómo se escribe en el BOE.