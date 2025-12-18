Encañona a un hombre sin motivo en las calles de León

Leticia Santos se desplaza hasta León porque hay indicios de que no es una simple broma por mucho que la persona que graba no parara de reír

Leticia Santos se ha desplazado hasta la ciudad de León para conocer los detalles de un impactante vídeo en el que vemos como un hombre apunta a la cabeza de otro con una pistola y le hace todo tipo de amenazas sin ningún motivo aparente. Un incidente que está siendo investigado por las autoridades y cuyo protagonista está en libertad.

Era de noche y había muy poca gente en la calle. La víctima va andando por la calle y en una esquina le espera un hombre armado y otro dispuesto a grabar toda la situación. En el momento que el hombre cruza la esquina, se abalanza sobre él y le apunta a la cabeza con un arma. La persona que graba la escena no puede contener la risa mientras el hombre armado no para de amenazar a la víctima.

Aseguran que es una broma y que no tenía ninguna mala intención, pero las imágenes dan mucho miedo y en ellas se ve que además de apuntarle en la cabeza con la pistola, le amenaza en repetidas ocasiones. Le apunta sin miramiento a la cabeza, el encañonado se muestra tranquilo y el que graba no para de reírse. Los ánimos se van alterando y un tercero que presenciaba la escena tiene que intervenir hasta que, sin saber los motivos, el enfrentamiento se termina y los implicados se van cada uno para un lado.

Las autoridades están investigando la escena, pero hasta el momento no hay ningún detenido y este hombre con su pistola, real o no, está todavía en la calle y sin ningún tipo de sanción.