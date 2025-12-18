Las monjas de Belorado envían una llamada de auxilio a ‘En boca de todos’ desde el interior de la iglesia

Encañona a un hombre sin motivo en las calles de León

Compartir







En directo, José Maria Fernández nos ha comunicado la llamada de auxilio que las monjas de Belorado acababan de enviar a ‘En boca de todos’. La tensión en Orduña es máxima y las monjas aseguran estar retenidas dentro de la iglesia por parte de una comitiva judicial.

Desde la redacción de ‘En boca de todos’, José María Fernández nos ha dado la última hora sobre la realidad que están viviendo las monjas de Belorado, quiénes han enviado un mensaje de auxilio y un vídeo al programa pidiendo ayuda. Las religiosas aseguran estar siendo retenidas por una comitiva judicial en el interior de la iglesia.

Detienen a las cinco monjas mayores de Belorado: "Esto es un secuestro"

Mediante un vídeo de petición de auxilio, las monjas han hecho pública la detención de las monjas de mayor edad. En su tercer invento, la Guardia Civil se ha llevado a las cinco monjas de mayor edad del Monasterio de Orduña: “Esto es un secuestro, debemos de ser unas monjas muy peligrosas… Lo mismo creen que tenemos espadas, más de 20 para llevárselas en contra de su voluntad”. En el vídeo, denuncian estar muertas de frío y de un uso excesivo de agentes.