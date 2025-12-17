El presentador de ‘En boca de todos’ reacciona ante las mentiras de Besteiro tras conocer la versión de las víctimas de acoso

Exclusiva | La madre de una de las presuntas víctimas de José Tomé avisó a Besteiro del caso: "Me dijo que no podía hacer nada"

Tras conocerse en exclusiva en el programa ‘Código 10’ nuevos testimonios de víctimas y familiares de acoso sexual por dirigentes socialistas gallegos y de que José Manuel Besteiro, líder del PSOE en Galicia, y su entorno, lo negaran todo y hayan lanzado un comunicado anunciando que tomaran medidas legales ante las acusaciones falsas del programa, Nacho Abad los ha animado a querellarse contra él, con la seguridad al 100% de que la información transmitida es veraz.

“Soy de pueblo y un poco bruto, lo voy a decir sin anclajes. Besteiro, líder de los socialistas gallegos, eres un mentiroso, mientes más que hablas. No mereces el puesto que tienes, deberías dimitir ya. Falso, mentiroso. Ayer en ‘Código 10’ supieron de la denuncia de una militante socialista por acoso sexual y no hicieron nada… Hemos recibido un comunicado de los socialistas gallegos, bochornoso, que básicamente dice: ‘El partido socialista de Galicia va a estudiar todas las acciones legales por la campaña de difamación de ‘Código 10’ contra nosotros’.”, comenzaba a explicar Nacho Abad, en ‘En boca de todos’, antes de animar a los socialistas a entrar en directo o tomar las medidas que consideraran oportunas.

“Vayan ustedes hoy mismo al juzgado, les invito. Se querellan ustedes por lo penal, se lo pido por favor, queréllense contra mí y contra el programa. Les estoy esperando. Recuerden, quién pierde paga y los vamos a retratar. Pero vayan corriendo, vayan hoy mismo al juzgado a denunciarnos porque lo tenemos todo atado… Dicen cosas como que faltamos a la verdad, transmitimos falsedades, que no les dimos la oportunidad de réplica… El martes pasado denunciamos lo de Tomé y el miércoles les enviamos un mail en el que les ofrecíamos la posibilidad de que José Ramón Besteiro tuviera una entrevista con nosotros…”, ha animado a los socialistas a tomar las medidas legales que consideraran oportunas.

Además, Nacho Abad ha abierto los micrófonos de ‘En boca de todos’ para que los dirigentes o cualquier portavoz socialista explicara en directo su versión y poder contrastar las dos versiones de una misma realidad de acoso sexual entre sus militantes: “Señor Besteiro, señora Lara Méndez, señora Pilar García de aquí a las 14:00 horas en el momento que ustedes quieran pueden entrar en directo. Quién usted quiera, incluso un portavoz del partido socialista, aunque no sea ninguno de ustedes, que se ponga al teléfono, que se ponga, a ver si tienen huevos. Saben lo que pasa, que mucho de aquí y de comunicadito para convencer a los votantes, pero luego no hay valor para enfrentarse a las preguntas en directo. Entren ustedes que tengo muchas cosas que preguntarles”.