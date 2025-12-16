El Sead23, el nuevo dron submarino: un arma de guerra 'made in Spain'

Los drones marítimos son la gran novedad en el mundo armamentístico

Es de fabricación gallega y evita el despliegue de medios humanos en operaciones.

Compartir







Los drones marítimos son la gran novedad en el mundo armamentístico. España los produce y los incorpora. El Sead23 es un dron marítimo, en este caso de superficie, que se incorpora desde ya a la armada.

Puede equipar ametralladoras en cubierta, no llega a los 7 metros de eslora. Incorpora un radar que permite también reconocer el litorar y hacer levantamientos del lecho marino y puede alcanzar 36 nudos, unos 66 kilómetros por hora que en el mar no está mal.

Es de fabricación gallega y evita el despliegue de medios humanos en operaciones. Está diseñado para realizar, entre otras, labores de apoyo como patrulla, escolta, localización y seguimiento de objetivos.