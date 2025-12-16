Adiós a la barba en el Ejército de los EEUU

"La era de la apariencia no profesional ha terminado”, ha declarado el secretario de guerra de EEUU.

La medida del secretario de guerra de Estados Unidos afecta principalmente a los soldados negros más afectados por pseudofoliculitis.

A Pete Hegseth, el secretario de guerra de Estados Unidos no le gusta la barba en el Ejército, le parece demasiado 'woke'. Así que ha decidido prohibirlas en el Ejército. Todos los soldados tienen que ir perfectamente afeitados. Una decisión que no ha sentado nada bien, sobre todo a los militares afroamericanos.

Las comenzamos a ver en la Guerra de Vietnam, las primeras barbas llegaban a las Fuerzas Armadas. Para el final del siglo XX, se amplió cada vez más el margen. Ya no era obligatorio estar perfectamente afeitado. Hasta ahora, que la administración estadounidense quiere volver a ponerlo de moda.

Pete Hegseth lo tiene claro. "La era de la apariencia no profesional ha terminado”. El objetivo es que vuelva lo que él llama estética guerrera: rostro afeitado y presencia.

Pero su medida va más allá de la disciplina castrense, y se habla ya de discriminación. porque ni siquiera aquellos que se afeiten por excepción médica se salvarán, tendrán un año para resolver su condición y si no, se tendrán que dar de baja.

La pseudofoliculitis, así se llama a la afección provocada por el afeitado frecuente y ocurre cuando el pelo, especialmente el rizado, crece hacia dentro. Y precisamente por eso afecta hasta el 60% de los hombres negros. En números esto significaría decenas de miles de bajas. Se calcula que más de 224.000 soldados en activo, casi el 20% del ejercito estadounidense, son afroamericanos.

Y mientras se dicta esta medida, en las élites políticas estadounidenses presumen de barbas perfectamente afeitadas. Es el caso del vicepresidente, JD Vance, Donald Trump JR. o el secretario de comercio. Son algunos miembros del gobierno que ahora quiere prohibirlas en el ejército.