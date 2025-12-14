La corrupción y los escándalos sexuales estrechan el cerco al Gobierno

Las nuevas detenciones y registros de la UCO, y la extensión de las denuncias de mujeres en el PSOE ensombrecen aún más la continuidad de Sánchez

Un presidente ha visto cómo las denuncias de mujeres por presuntos abusos sexuales se han extendido en el partido

Ha sido una semana horribilis, otra, para el PSOE y el Gobierno. Las últimas operaciones policiales, con las detenciones de Leire Díez, la fontanera socialista, el empresario Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán, y del ex presidente de la SEPI y hombre de confianza de la vicepresidenta Montero, Vicente Fernández, agrandan la lista de escándalos de corrupción que salpican al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Un presidente que ha visto cómo las denuncias de mujeres por presuntos abusos sexuales se han extendido en el partido, poniendo en entredicho su compromiso con el feminismo y arrojando más dudas sobre el horizonte de la legislatura.

Pedro Sánchez admite haber "cometido errores", pero cree que "a los españoles les renta este Gobierno"

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este domingo que ante los casos de acoso sexual en el PSOE se pueden haber "cometido errores", pero ha subrayado que "merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias" porque "a los españoles les renta este Gobierno".

"Habremos cometido errores, como todos. Pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos", ha asegurado Sánchez este domingo en un mitin en Cáceres, con motivo de las próximas elecciones en Extremadura el domingo 21 de diciembre.