La Cortes Generales han celebrado este sábado, 6 de diciembre, el 47 aniversario de la Constitución de 1978

MadridLa Cortes Generales han celebrado este sábado, 6 de diciembre, el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 sin la habitual presencia de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez ni Vox, y dando voz por primera vez a alumnos de primaria del Colegio Público Vázquez de Mella de Madrid, que han leído tres artículos de la Carta Magna en alemán, francés e italiano con la correspondiente traducción al castellano.

El Salón de Pasos Perdidos ha sido el escenario del acto institucional con motivo del aniversario de la Carta Magna en un año marcado por la celebración de los 50 años de las muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la Monarquía.

Además de Armengol y Rollán, al acto institucional han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el grueso de su Gabinete; integrantes de las Mesas del Congreso y del Senado; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

Asimismo, en la ceremonia han estado presentes cinco presidentes autonómicos, todos ellos del PP: Juanfran Pérez Llorca, de la Comunidad Valenciana, que se estrena en estos actos institucionales; Juanma Moreno Bonilla, de Andalucía; Isabel Díaz Ayuso, de Madrid; Jorge Azcón, de Aragón; y Fernando López Miras, de Murcia; así como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Entre los asistentes también se ha visto a las expresidentas del Congreso Ana Pastor (PP) y Meritxell Batet (PSOE), al ex presidente del Senado, Juan José Lucas; a Miquel Roca, uno de los padres vivos de la Constitución, y al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entre otros.

Sánchez reivindica la protección a la salud pública en la Constitución frente a la "privatización" del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la protección a la sanidad pública recogida en la Constitución al tiempo que ha cargado contra los "recortes" y "privatizaciones" que a su juicio aplican las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones a su llegada al acto conmemorativo del 47º aniversario de la Constitución Española, en la Cámara Baja. Se producen además en plena polémica por el caso del Hospital de Torrejón después de la publicación de unos audios en los que un directivo de la empresa gestora hablaba de hacer aumentar las lista de espera y rechazar pacientes no rentables para incrementar los beneficios.

Así, Sánchez ha querido reivindicar el artículo 43 de la Carta Magna, que reconoce el derecho a la protección de la salud y señala que los poderes públicos son los responsables de organizar y tutelar la salud pública.

El PP advierte de "riesgos para la convivencia democrática" en el 47 aniversario de la Constitución

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de presidir el Gobierno de España que "más ha atacado" la Constitución y se ha comprometido a ofrecer una etapa "reconstituyente" si su partido llega al Palacio de la Moncloa.

"El compromiso de dejar una época decadente de la política española, una década disolvente de la política española para ofrecer una época restituyente del texto constitucional y de la política constitucional", ha resaltado Feijóo, antes de asistir al homenaje por el 47 cumpleaños de la Carta Magna.

En este punto, Feijóo ha verbalizado su compromiso de "preparar la celebración del 50 aniversario" de la Carta Magna y ha dicho que trabajará para que en esta efeméride "haya un Gobierno constitucionalista" y que "se sienta orgulloso de la Constitución".

Sánchez se niega a que el PSOE denuncie a Salazar en la Fiscalía e insiste en que no sabía nada de sus comportamientos

Por último, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, considera un "error" que su partido tardara varios meses en ponerse en contacto con las denunciantes del exdirigente socialista Francisco Salazar y lo achaca a la falta de personal en la recién creada Oficina contra el Acoso que lleva el caso, pero al mismo tiempo adelanta su rechazo a que desde Ferraz se trasladen esas denuncias anónimas a la Fiscalía porque, en su opinión, pondría a las mujeres en el disparadero.

En todo caso, ha asegurado que el expediente se culminará y ha dejado claro que todavía están dentro del plazo marcado en el protocolo interno del PSOE, que da seis meses para resolver el caso ante una denuncia.